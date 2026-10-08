Bankacılık sektöründe yeni dönem başladı! ATM’lerde limitler resmen değişti

Müşterilerin kart türü ve bankaların uygulamalarına göre değişiklik gösteren limitler, 10 bin TL ile 50 bin TL arasında yeniden düzenlendi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte finansal işlemlerde operasyonel verimliliğin artırılması ve nakit akışının daha sistematik bir yapıya oturtulması hedefleniyor.

En Yüksek Limit Enpara'da, Kamu Bankalarında Bant 10-20 Bin TL

Bankaların açıkladığı güncel verilere göre, en yüksek ücretsiz günlük çekim limitini 50 bin TL ile Enpara sunuyor.

Kamu bankaları tarafında ise Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’taki limitler 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişim gösteriyor.

Bankalara göre belirlenmiş güncel nakit çekim limitleri şu şekilde sıralandı:

Enpara: 50.000 TL (QR kod entegrasyonuyla 60.000 TL’ye kadar)

VakıfBank: 20.000 TL

İş Bankası: 20.000 TL

QNB Finansbank: 10.000 TL - 20.000 TL

Garanti BBVA: 15.000 TL

Yapı Kredi: 15.000 TL

Akbank: 10.000 TL - 15.000 TL

Halkbank: 10.000 TL - 15.000 TL

DenizBank: 10.000 TL - 15.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL

QR KOD İLE EK NAKİT AVANTAJI

Geleneksel kartlı işlemlerin yanı sıra mobil bankacılık uygulamaları kanalıyla QR kod kullanarak işlem yapan kullanıcılara ek limit avantajı sağlanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerine uyumlu olarak yürütülen süreçte, belirlenen ücretsiz limitlerin aşılması durumunda bankaların mevzuatları doğrultusunda komisyon kesintisi uygulanabileceği bildirildi.