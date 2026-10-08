Bankacılık sektöründe yeni dönem başladı! ATM’lerde limitler resmen değişti
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Bankacılık sektöründe Ekim ayı itibarıyla ATM’lerden yapılan günlük ücretsiz nakit çekim limitlerinde yeni bir dönem başladı.
Müşterilerin kart türü ve bankaların uygulamalarına göre değişiklik gösteren limitler, 10 bin TL ile 50 bin TL arasında yeniden düzenlendi.
Yapılan düzenlemeyle birlikte finansal işlemlerde operasyonel verimliliğin artırılması ve nakit akışının daha sistematik bir yapıya oturtulması hedefleniyor.
En Yüksek Limit Enpara'da, Kamu Bankalarında Bant 10-20 Bin TL
Bankaların açıkladığı güncel verilere göre, en yüksek ücretsiz günlük çekim limitini 50 bin TL ile Enpara sunuyor.
Kamu bankaları tarafında ise Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank’taki limitler 10 bin TL ile 20 bin TL arasında değişim gösteriyor.
Bankalara göre belirlenmiş güncel nakit çekim limitleri şu şekilde sıralandı:
Enpara: 50.000 TL (QR kod entegrasyonuyla 60.000 TL’ye kadar)
VakıfBank: 20.000 TL
İş Bankası: 20.000 TL
QNB Finansbank: 10.000 TL - 20.000 TL
Garanti BBVA: 15.000 TL
Yapı Kredi: 15.000 TL
Akbank: 10.000 TL - 15.000 TL
Halkbank: 10.000 TL - 15.000 TL
DenizBank: 10.000 TL - 15.000 TL
Ziraat Bankası: 10.000 TL
QR KOD İLE EK NAKİT AVANTAJI
Geleneksel kartlı işlemlerin yanı sıra mobil bankacılık uygulamaları kanalıyla QR kod kullanarak işlem yapan kullanıcılara ek limit avantajı sağlanıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerine uyumlu olarak yürütülen süreçte, belirlenen ücretsiz limitlerin aşılması durumunda bankaların mevzuatları doğrultusunda komisyon kesintisi uygulanabileceği bildirildi.