Güreş ringinde dehşete düşüren ölüm

Meksika'da gerçekleştirilen güreş organizasyonunun ana karşılaşmasında El Hijo de Fishman ile Mascara Sagrada NG karşı karşıya geldi. Müsabakayı yöneten ve güreş dünyasında "El Búho" lakabıyla tanınan Gerardo German Pineda, gösterinin bir parçası olarak gerçekleştirilen fiziksel hareketlere dahil oldu. Karşılaşma sırasında yaşanan bir olayın ardından yere düşen Pineda, ringde hareketsiz kaldı. Hakemin ayağa kalkmaması üzerine durumun ciddi olduğu anlaşıldı.

GÜREŞ HAREKETİ SONRASI YERE YIĞILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayın ardından ortaya atılan iddialardan biri, hakemin piledriver adı verilen güreş hareketinin uygulandığı bir pozisyonda yer aldığı yönünde oldu. Rakibin baş aşağı tutulduğu ve yere doğru indirildiği bu hareketin olayla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.

SAĞLIK EKİPLERİ RİNGE GİRDİ

Gerardo German Pineda'nın tepki vermediğini fark eden görevliler, karşılaşmayı durdurarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ringde ilk kontrolleri gerçekleştiren sağlık görevlileri, hakemin hayati belirtilerinin bulunmadığını belirledi. Tmz'de yer alana habere göre, Pineda'nın yaşamını yitirmesi üzerine organizasyonda yaşanan olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.