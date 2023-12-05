İşte 2023'ün en çok aratılan kelimesi!

2023 yılının bitmesine az bir süre kala bu yıla dair araştırmalar da sonuçlarını vermeye başladı.

İngilizcenin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster sözlüğü, 2023'ün en çok kullanılan kelimesini belirledi.

Merriam-Webster'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, bu yılın kelimesine yönelik ilgi, "yapay zeka hakkındaki gelişmeler ve sosyal medyadan" kaynaklanıyor.

Açıklamada, bu yılın en çok kullanılan kelimesi "otantik"in "2023'ün kelimesi" ilan edildiği ifade edilerek bu sözcüğün yıl içinde aranma oranlarında "önemli artış" gözlemlendiği vurgulandı.

Kelimenin popülaritesinin, "'gerçek' ile 'sahte' arasındaki çizginin giderek bulanıklaşmasıyla arttığı" aktarılan açıklamada, en çok aranan bir diğer sözcüğün de sahte videolar üretilmesini sağlayan; yapay zeka temelli teknoloji için kullanılan "deepfake" olduğu belirtildi.

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Öte yandan Merriam-Webster sözlüğü, "bir kişinin kendi gerçeklerini sorgulamasına neden olacak şekilde manipüle edilmesini" tanımlamak için kullanılan bir terim olan "gaslighting"i "2022'nin kelimesi" ilan etmişti.

Öte yandan 2021'de en çok kullanılan kelime ise dikkat çekmişti.

"Aşı" ise "2021'in kelimesi" seçilmişti.