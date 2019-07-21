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İşte 2023 hedefi! Yerli üretim artacak, Türkiye savunma sanayiinde atağa kalkacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, TBMM’de oylanarak 18 Temmuz’da kabul edilen 11. Kalkınma Planı kapsamında savunma sanayii için belirlenen hedefleri duyurdu. 2019-2023 yılları arasını kapsayan kalkınma planına göre, savunma sanayiindeki yerlilik oranı artırılacak, genç istihdamına önem gösterilerek 2023 yılına kadar 33 bin kişi sektörde istihdam edilecek.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:41
İşte 2023 hedefi! Yerli üretim artacak, Türkiye savunma sanayiinde atağa kalkacak

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 11. Kalkınma Planı çerçevesinde belirlenen, 2019-2023 yılları arası Savunma Sanayii hedeflerini duyurdu. Buna göre 2018 yılında 2 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayii ihracatının 2023 yılında 10 milyar 2 yüz milyona çıkarılması hedeflenirken, Vizyoner Genç Projesi kapsamında gençlerin sektöre teşvik edilmesiyle, sektördeki istihdamın 79 bin 300 kişiye çıkarılması bekleniyor.

Ürünlerdeki yerlilik oranı artacak, ihracat gelirleri yükselecek

Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılına kadar savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 75’e çıkarılacağını duyurdu. 2018 yılında 6.7 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayii cirosunun, 2023 yılında 26.9 milyar dolara çıkarılacağını bildiren Demir, ihracat gelirlerinin 5 yıllık kalkınma döneminde 10.2 milyar dolara yükseleceğini duyurdu. Demir’in paylaşımında farklı harekât ihtiyaçlarına hitap eden ürün ailesine sahip olunacağına değinildi ve ileri teknoloji eksenli projeler ve yatırımların gerçekleştirileceği bildirildi.

Gençler sektöre teşvik edilerek istihdam artırılacak

5 yıllık kalkınma planına göre sektör istihdamı 2023 yılında 79 bin 300 kişiye yükseltilecek ve Savunma Sanayii Akademisi ile eğitim faaliyetleri yürütülecek. Savunma Sanayii Başkanı Demir, Vizyoner Genç Projesi ile gençlerin sektöre teşvik edileceğini duyururken, savunma sanayii ile ilişkili mesleki ve teknik okulların ihtiyaç analizinin yapılacağını ve ihtiyaç duyulan illere bu okullardan açılacağını bildirdi. 11. Kalkınma Planı çerçevesinde yerlileştirme yol haritası belirlenecek ve Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında, sektöre finansal destek sağlanacak.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:41
  1. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
  2. Twitter
  3. 11. Kalkınma Planı
  4. Savunma Sanayii hedefleri
  5. Savunma Sanayii Akademisi
  6. Vizyoner Genç Projesi
  7. Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı
  8. yerli üretim

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