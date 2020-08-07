İşte 2020-2021 akademik yılının kontenjanları

*2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) örgün programlarda kontejanlar netleşti. Geçen yıla göre farklılıkların olduğu rakamlara dayalı güncel bilgiler şöyle:

●Devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.

●Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi.

●Devlet Üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kalırken, vakıf üniversitelerindeki kontenjanlarda kayda değer bir oranda artış yapılması dikkatlerden kaçmadı.

●Buna göre örgün programlarda ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan belirlendi.

●TYT’den 200 ve üzerinde puan alan adaylar geçen yılki puanlarını kullanabilecek. Yani, 2018 YKS ’de duyurulan ve ilk defa 2018 yılında uygulanan TYT ’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS ’ye başvuru yapması şartıyla, 2020-YKS’de TYT ’ye girmeden 2019 yılı puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama bu yıl da devam ediyor.

●2020 YKS ’de TYT ’den 200 ve üzeri puan alan adayların YKS ’ye başvuru yapması şartıyla TYT ’ye girmeden bir önceki seneye ait yani 2019 TYT puanlarını kullanabilmeleri ile ilgili uygulama kapsamında 12 bin 239 aday başvuru yapıldı.

ÖNEMLİ BiR DEĞİŞİKLİK

Eczacılık ve Diş Hekimliğinde ilk kez başarı sırası şartı uygulanacak. Bunun detayına girecek olursak;

YÖK’ün yükseköğretim sistemine kazandırdığı ve toplumda geniş bir mutabakat kabul gören bazı programlar için getirdiği “başarı sıralaması şartı” son yıllarda akademinin ve paydaşların tasvibini ve takdirini kazanacak nitelikte olumlu sonuçlar üretiyor. Bu sene başarı sıralaması şartının kapsamı, akademinin ve paydaşların görüşleri ve ısrarlı teklifleri doğrultusunda genişletildi. Bu kapsamda bu yıl için ilk kez başarı sırası şartı getirilen iki program Eczacılık ve Diş hekimliği programları oldu. Eczacılık için en düşük başarı sırası şartı 100 bin, Diş Hekimliği içinse 80 bin olarak belirlenmiş ve bu karar sınavlardan makul bir süre önce kamuoyuna duyurulmuştu. Bu aynı zamanda kendi içinde bir kontenjan planlaması amacını da barındırıyor.

Hukuk seçecek ukuk seçecek adayların dikkatine

Hukuk Fakültelerinde başarı sırası şartı güncellendi. Şöyle ki; Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere YÖK’ün tüm paydaşlarından aldığı görüşler göz önünde bulundurularak, hukuk fakültesine kaydolabilmek için geçen sene 190 bin olan başarı sıralaması şartı bu sene için 125 bin olarak kabul edildi. Bu durum sınavdan makul bir süre önce kamuoyuna duyuruldu. Bu sene Hukuk fakültelerine kayıt yaptıracaklar için önemli bir değişikliğe daha gidilmiş oldu ve böylece YÖK’ün son beş yıldır üzerinde durduğu ve gündemde tuttuğu “meslek icra sınavı” da Yargı Reformu kapsamında yasal zemine kavuşmuşturulmuş oldu.

Merak edilen erak edilen diğer kontenjanlar

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları da şu şekilde planlandı:

●Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

●Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

● Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

●Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

●İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 1 9 bin 353.

BURS BEKLENTİSİ OLANLARA MÜJDE

● YÖK’ün girişimiyle bu sene daha fazla öğrenci burslu okuyacak. Peki, bu nasıl olacak? Bilindiği üzere YÖK kararı ile vakıf üniversitelerinin tüm programlarına ilk yüzde on dilimde yerleşen öğrenciler, burslu olarak öğrenim görüyordu. Bu yıl YÖK’ün girişimi ile başlatılan bir süreç ile bu oran yüzde yüzde 15’e ç da önemlisi bu oran yasal güvence alt ıkarıldı ve daha dı. “Öğ ına alınrenci dostuyuz” mesajını veren YÖK’ün bu girişimi öğrencilere önemli bir kazanım sağladı ve bu sene yaklaşık 11 binden fazla öğrenci daha YÖK’ün girişimi ile ücretsiz eğitim imkanına sahip olacak.

ÖNCELİĞİMİZ KAMU YARARIDIR

YÖK, bu yılki kontenjanlarla ilgili yaptığı kamuoyu bilgilendirmesinde şu hususlara dikkat çekti:

“YÖK, yetki devri ve paylaşımını önceleyen, şeffaflık ve hesap verebilirliği ilke edinen, düzenleyici kararlarında fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına dikkate alan, sisteme değer katan projeleri ile yükseköğretim politikaları oluşturan ve uygulayan, yükseköğretim sistemine öncelikli alanlar kavramını sonuç üretir tarzda fiilen getiren, Türkiye’nin üniversite sistemine çeşitlilik, tematik üniversite ve misyon farklılaşmasını kazandıran anayasal bir kurum olarak; kontenjan planlamasında da ülke ihtiyaçlarını ve kamu yararını önde tutmaya ve rasyonel kontenjan planlamasına devam edecektir.”