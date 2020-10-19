  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular
Gündem

İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturmaları yürütülen 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. Ayrca bu hakim ve savcıların isimleri deşifre oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:19:00 -
İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturmaları yürütülen 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. HSK, meslekten çıkarılan 4 kişinin tekrar inceleme talebini de kabul etmedi.

FETÖ üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından haklarında soruşturma yürütülen Hakim ve Savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 6 Ekim tarihinde başlayan ve yaklaşık iki hafta devam eden genel kurulda 80 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğine ilişkin kararlar aldı.

Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından 11 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına, 1 kişinin görevden uzaklaştırılmasına, yaklaşık 50 kişinin de hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

İhraç edilen Hakim ve Savcıların haklarında HSK'ya ulaşan ihbarlar, ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmalarında elde edilen ifadeler bulunduğu belirtildi. Kurul, daha önce haklarında meslekten çıkarma kararı verilen 4 kişinin ise yeniden inceleme taleplerini reddetti.

İsimleri deşifre oldu!

beyazgazete'nin haberine göre; ihraç edilmelerine karar verilen isimlerin ünvanları ve görev yerleri şöyle:

Tetkik Hakimi Göknur Tosun Kayacı - Yargıtay
Hakim Bahar Göğüs - Tarsus
Hakim Ejder Aksak - Emirdağ
Hakim Zeki Yıldırım - Konya
Hakim Mehmet Noyan - Kocaeli
İdare Mahkemesi üyesi Mücahit Fatih Albayrak - Kocaeli
Vergi Mahkemesi üyesi Merve Bozkurt - Bursa
Cumhuriyet Savcısı Celal Akar - Nevşehir
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula - Çal
Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer - Kırıkkale

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay
Dünya

Skandal Türkiye teklifi ortaya çıktı! 5 ülkeden ret, 3 ülkeden onay

Yunan gazetesi To Vima'da yer alan bir haberde, geçtiğimiz hafta yapılan AB AB Konseyi toplantısında Yunanistan'ın önerisiyle 'Türkiye'ye si..
Bakan Soylu
Siyaset

Bakan Soylu "karanlıkta girdik" deyip sayıyı açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada geçen hafta Hakkari’de yapılan operasyonda 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini belir..
Canlı yayında bomba patladı! Korku dolu anlar...
Gündem

Canlı yayında bomba patladı! Korku dolu anlar...

İşgalci Ermenistan Terter'de bir fabrikayı hedef aldı. Fabrikadaki yangını görüntülemek isteyen CNN muhabiri Fulya Öztürk'ün, canlı yayın es..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay