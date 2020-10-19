İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından soruşturmaları yürütülen 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. HSK, meslekten çıkarılan 4 kişinin tekrar inceleme talebini de kabul etmedi.

FETÖ üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından haklarında soruşturma yürütülen Hakim ve Savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 6 Ekim tarihinde başlayan ve yaklaşık iki hafta devam eden genel kurulda 80 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğine ilişkin kararlar aldı.

Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından 11 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına, 1 kişinin görevden uzaklaştırılmasına, yaklaşık 50 kişinin de hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

İhraç edilen Hakim ve Savcıların haklarında HSK'ya ulaşan ihbarlar, ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmalarında elde edilen ifadeler bulunduğu belirtildi. Kurul, daha önce haklarında meslekten çıkarma kararı verilen 4 kişinin ise yeniden inceleme taleplerini reddetti.

İsimleri deşifre oldu!

beyazgazete'nin haberine göre; ihraç edilmelerine karar verilen isimlerin ünvanları ve görev yerleri şöyle:

Tetkik Hakimi Göknur Tosun Kayacı - Yargıtay

Hakim Bahar Göğüs - Tarsus

Hakim Ejder Aksak - Emirdağ

Hakim Zeki Yıldırım - Konya

Hakim Mehmet Noyan - Kocaeli

İdare Mahkemesi üyesi Mücahit Fatih Albayrak - Kocaeli

Vergi Mahkemesi üyesi Merve Bozkurt - Bursa

Cumhuriyet Savcısı Celal Akar - Nevşehir

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula - Çal

Cumhuriyet Savcısı Gökhan Düğer - Kırıkkale