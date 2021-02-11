İstanbul’un ne kadar suyu kaldı? Baraj doluluk oranları İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı için tarih verdi. İstanbul'da hava sıcaklığının cuma günü itibarıyla düşmeye başlaması ve pazartesi 0 dereceyi bulması beklenirken, Türkiye genelinde kar yağışının 1987, 2002 ve 2004'deki yağışlar gibi etkili olması bekleniyor. Yağışların bekleniyor olması vatandaşların kuraklık endişesini bir nebze de olsun dindirse de uzmanlar kuraklık alarmının çok güçlü bir şekilde devam ettiğini söylüyor ve kuraklık için daha dikkatli hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 45,09'a yükseldi. Ocak ayında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen baraj doluluğu böylece bir ay içinde 25 puanlık artış kaydetti. İstanbul'a yarından itibaren soğuk ve karlı hava geliyor. Meteoroloji verilerine göre özellikle pazar gününden itibaren kent genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu yağışların barajlara olumlu katkı yapması bekleniyor.

Şubat ayı barajlardaki doluluk oranı nedir?

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var?

İstanbul'da 11 Şubat itibariyle barajların doluluk oranları şöyle: