İstanbul’un köprüleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründü
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında İstanbul’daki 3 köprü ve Galata Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü.
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü kapsamında İstanbul’daki 3 köprü ve Galata Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerine büründü.
Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102’inci yıl dönümü kapsamında İstanbul’un simgeleri ışıklandırıldı. İstanbul’daki 3 köprü ve Galata Kulesi ışıklarla Azerbaycan bayrağı renklerine büründü. Ortaya renkli görüntüler çıktı.