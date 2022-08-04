İstanbul’un kayıp 1000 günü israf, ihmal, iftira!

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İstanbul’da 25 yıllık Refah/AK Parti belediyeciliğinin ardından kadim şehrin yerel idaresini ele geçiren CHP’nin ihmal, iftira, intihal, israf, algı ve reklamla geçirdiği 1000 günü mercek altına alındı. CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 1000 günlük faaliyetlerine mercek tutan AK Parti, kadim şehrin kayıp yıllarını gözler önüne serdi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin düzenlediği basın toplantısında CHP’li İBB’nin uçuk vaatlerinin yalnızca % 5.9’unu gerçekleştirebildiği vurgulandı. İBB’deki CHP beceriksizliğinin 1000 günde 6 döneme ayrıldığını kaydeden AK Parti kurmayları, birinci dönemin ‘engelleniyorum’ yalanıyla geçirildiği, ikinci dönemin daha önce yapılan hizmetlere sahip çıkılarak algı oluşturulduğu, üçüncü dönemde her siyasi çevreye mavi boncuk dağıtıldığını, dördüncü dönemde bolca tatil ve seyahate çıkıldığı kaydedildi. İmamoğlu yönetiminin beşinci döneminde yalnızlık girdabında itilerek destekçilerini kaybettiğine vurgu yapılan açıklamada, altıncı dönemde ise “turist başkanın” tükenişe doğru gittiğine değinildi.

“Yanan metrobüsler, yolda kalan otobüsler, bozulan metrolar, temel atmama törenleriyle bütünleşen kayıp 1000 gün yaşadık” diyen Kabaktepe, “Eleştiri ve tenkitlerimiz, bir sonraki seçimde bırakın İstanbul’u Beylikdüzü’nü bile kazanma ihtimali olmayan ‘Turist Başkanın’, bu kadim şehre 1000 gün kaybettirdiğini bir kez daha göstermek, İstanbul’un kalan 2 yılı en az hasarla tamamlamasını sağlamak içindir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun 3 yılı iftira, intihal, ihmal ve israflarla geçirdiğini dile getiren Göksu ise, “İBB yönetimi, göreve gelir gelmez o dönemdeki ihale bedeli 11 milyar lira olan 114 büyük projenin hepsini durdurdu. İBB, 100 üzerinden 5,9 ile sınıfta kaldı. Bütün vaatlerini gerçekleştirme oranı 5,9” şeklinde konuştu. İmamoğlu’na 10 soru yönelten Göksu, “3 yılda 233 milyar lirayı nereye harcadın?” dedi.

Temel atmama törenine atıf

İmamoğlu yönetiminin icraat namına şehre hiçbir şey katmamasının yanı sıra yapılan ve yapılacak hizmetlere de fren olduğunu anlatan Göksu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atmama törenini, Levazım- Dolmabahçe Tüneli’nin durdurulmasını, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattına beton dökülerek kapatılmasını ve dikey bahçelerin sökülmesini örnek verdi.

Hizmet yerine boş laflara bıraktı

Göksu, AK Parti döneminde İstanbul’un tanıtım mecralarında dev projelerin temel atma veya açılış duyurularının yer aldığını ancak CHP dönemiyle birlikte bilboardlarda “İstanbul senin”, “Yeni bir başlangıç”, “16 milyon için çalışıyoruz”, “Birlikte başaracağız” şeklinde içi boş sloganların yazıldığını belirtti.

AK Parti’li Göksu, şunları anlattı: “Söz namustur, kimsenin ekmeği ile oynamayacağız” diyerek göreve gelen İBB’deki CHP’li yönetimin 15 bin 819 çalışanının işine son verdi. Buna karşılık 50 bin 574 yandaşı İBB’de işe aldı. Seçimden önce ‘Borçlanmak ihanet’ diyordu. İBB Bütçesi’ni en az yüzde 50 artıracaktı. Tam tersine bütçedeki özkaynak %28’den, % 14.9’a düştü. Söz verdiğin 100 bin adet kentsel dönüşüm konutu nerede? 100 bin araçlık kapalı otopark nerede?”

Engel yok beceriksizlik var

2021 yılında İBB’nin merkezi idareden 20 milyar gelir gelmesini öngördüğünü ve 25 milyar 617 milyonluk bütçe aktarımının gerçekleştiğinin altını çizen Göksu, şöyle devam etti: “Engelleyen bir idare beklenenden daha çok gönderir mi? 2016-2018 yıllarını kapsayan AK Parti döneminde meclise gelen dosya sayısı toplam 6 bin 504. CHP bunların yüzde 29’una hayır dedi. 2019-2022 yıllarını kapsayan CHP döneminde İBB Meclisine gelen dosya sayısı 4 bin 702. Cumhur İttifakı ise bunların sadece yüzde 2.4’üne hayır dedi. Bunlar da yeşil alanların imara açılması ve satılması, LGBT Müdürlüğü kurulması veya dosyalardaki eksikliklerden kaynaklanıyor. Hani engel nerede?”

3 yılda icraatı yine Cumhur İttifakı yaptı

İBB’nin CHP dönemindeki 3 yılda AK Parti ve MHP’nin neler yaptığını anlatan Tevfik Göksu, şunları kaydetti: “İBB Meclisi’nde 283 adet soru önergesi verdik. 12 adet Araştırma Komisyonu kurduk. İstanbul halkının menfaatleri doğrultusunda çeşitli konularda İBB Meclisi’ne 128 adet yeni gündem maddesi sunduk ve bunların karara bağlanmasını sağladık. AK Parti meclis üyeleri olarak, meclise % 94 oranında katılım sağladık. Genel görüşme yaparak kamuoyuna Kanal İstanbul konusunda doğru bilgiler verdik. Basın toplantıları, tv programları ve diğer iletişim mecraları vasıtasıyla İstanbullulara gerçekleri anlattık.”

Bay Ekrem'i terletecek 10 soru

Göksu, sunumunun sonunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na şu 10 soruyu yöneltti:

1. Bu şehre bir metreküp ilave temiz su kaynağı ürettiniz mi?

2. Kendinizin başlayıp bitirdiği bir tane atık su arıtma tesisi var mı?

3. Projesini yapıp inşaatına başladığınız 1 metre yeni metro hattı var mı?

4. Planlayıp hizmete açabildiğiniz 1 km karayolu var mı?

5. Bizzat temelini atıp inşa edebildiğiniz bir tane spor salonu var mı?

6. Sıfırdan başlayıp inşa ettiğiniz bir tane yüzme havuzu var mı?

7. Projelendirip inşaatına başlayabildiğiniz bir tane kültür - sanat merkezi var mı?

8. Projesini kendinizin yapıp başladığı bir tane yaşam vadisi var mı?

9. ‘150 gün 150 proje’ diyerek açılışlarını yaptığınız projelerden kaç tanesini kendiniz başlattınız?

10. Bütün bu soruların cevabı hayır olduğuna göre, 3 yılda harcadığınız 233 milyar TL’yi nerelere ve hangi amaçla harcadınız?