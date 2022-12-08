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Yerel İstanbul'un göbeğinde Tacikistanlı çete çatıştı! silahlı çatışmada ölü ve yaralılar var
Yerel

İstanbul'un göbeğinde Tacikistanlı çete çatıştı! silahlı çatışmada ölü ve yaralılar var

Türkiye'ye Tacikistan'tan gelen iş adamlarını tehdit ederek para aldıkları iddia edilen şebeke üyeleri, son işlerinde birbirlerine düşüp İstanbul'un göbeğinde sokak ortasında silahlı çatışmaya girdi. Çıkan çatışmada Bahodur Barotov (26) ölürken 2 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da çatışma sonrası haber gündemde kalmaya devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan cinayet Büro Amirliği ve uzmanlar görüntülerini inceledi dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 16:49:00 - 2022-12-08 17:22:12
İstanbul'un göbeğinde Tacikistanlı çete çatıştı! silahlı çatışmada ölü ve yaralılar var

Fatih Aksaray Mesih Paşa Mahallesi'nde 5 Aralık'ta meydana gelen olayda, geceyarısı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Dakikalarca süren kavgada Bahodur Barotov tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Shams A. (30), Shahromjon G. (24) çeşitli yerlerinden yaralandı.

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Cinayet Büro Amirliği güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, iki gruba ayrılan şüphelilerin birbirlerine silah göstererek tehditler savurdukları, ardından koşarak gelen bir kişinin ateş etmeye başladığı tespit edildi.

POLİS SORUŞTURMASINDA ÇETE ORTAYA ÇIKARILDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada çatışan şüphelilerin Tacikistanlı bir şebeke olduğunu belirledi.

Şebekenin, Tacikistan'dan gelen iş insanlarını "Burada bizim iznimiz olmadan iş yapamazsınız" diyerek tehdit ederek para aldıkları tespit edildi. Son işlerinde bir iş adamından para alınmasına "O benim arkadaşım ondan para almayalım" diye karşı çıkan bir şebeke üyesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi. Olay gecesi bu konuyu konuşmak için bir araya gelen şüphelilerin tartışmanın ardından çatıştığı anlaşıldı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olayda silah kullandığı ve cinayeti işlediği belirlenen Shahron A.'nın (35) aralarında bulunduğu Tacikistan uyruklu 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin poliste yapılan sorgularında kavganın bir alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, çevik kuvvet polislerinin eşliğinde adliyeye sevk edildiler. (DHA)

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