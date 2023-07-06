İstanbul'un göbeğinde köpek dehşeti

Ataşehir'de bir işyerinin bekçi köpeği olduğu iddia edilen köpek, sokakta yürüyen kadına saldırdı. Köpeğin boynunu ve başını parçalaması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralandı

Olay, Ataşehir Mimar Sinan Caddesi Bahçem Sokak üzerinde 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir'de bulunan Adalet Sitesi'nde ikamet ettiği öğrenilen kadın evine yürüdüğü esnada başıboş şekilde dolaşan köpeğin saldırısına uğradı. Kadını boğaz ve kafa kısmından yakalayan köpek dakikalarca ısırarak parçaladı. Yoldan geçen vatandaşlar, durumu fark etmeleri üzerine köpeği taş atarak kaçırdı. Boynundan ve kafasından ağır yaralanan kadın cadde üzerinden geçen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırgan köpek belediye ekipleri tarafından götürüldü.

Kaynak: İHA