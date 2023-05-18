İstanbul'un göbeğinde AK Parti otobüsü terör örgütü yandaşlarının hedefi oldu

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.50 ile sandıktan yine birinci çıkarken diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44.89 olarak kayıtlara geçti.

İkinci tura kalan seçimlerde Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki fark muhalif kesimi öfkelendirdi.

İstanbul Şişli Okmeydanı'nda seçim çalışması yapan AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da içinde bulunduğu otobüsün önü halk evinin olduğu bölgede bir grup tarafından kesildi.

Terör örgütünü simgeleyen işaretlerde yapan grup, Beyoğlu Belediye Başkanı ve AK Parti seçim otobüsünde bulunanlara saldırı girişiminde bulundu.

Elinde Türk Bayrağı olan kadınları da darp etmeye çalışan kişiler yaşlı bir kadına da küfürler yağdırdı.

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"Yapmacık kalplerinize en güzel cevabı milletimiz verdi"

Seçim sonrası mahalle mahalle teşekkür için dolaşırken saldırıya uğradıklarını belirten Haydar Ali Yıldız, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:

Bugün Okmeydanı’nda maalesef tatsız bir olay yaşadık. 'Bayrağı elden bırakma' türküsüyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini mahalle mahalle yaptığımız sevgi yürüyüşümüzde komşularımıza iletiyoruz. Seçim kampanyası süresince tam bir demokrasi şöleni yaşadığımız Beyoğlu'muzda bugün marjinal gruplar terör örgütünün zafer işaretini yaparak bize fiili saldırıda bulunmaya çalıştılar. Daha fazlası, elinde Türk bayrağı olan kadınlarımıza saldırdılar, yaşlı bir teyzemize ağza alınmayacak küfürler savurdular.

Muhalif seçmeni elleriyle yaptıkları yapmacık kalplerle kandıran, sevgi kazanacak diyerek algı yapan ama seçim gecesi tüm ülkenin önünde tiyatro oynayarak gerçeği saklayan iki büyükşehir başkanı; bu sevgisizlik, bu hazımsızlık, bu gerilim sizin eseriniz.

Sizin samimiyetsiz sevginize, yapmacık kalplerinize en güzel cevabı milletimiz verdi. Vatanını, bayrağını, devletini sakladığı tertemiz yüreklerini Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha yuva yaptı, yurt yaptı.

28 Mayıs'ta bayrak kazanacak, vatan kazanacak, milletimiz kazanacak.