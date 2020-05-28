  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'un fethinin 567. yılı etkinlikleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "İstanbul'un Fethi'nin 567.yılını Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Arslanbek Sultanbekov ortak konseriyle büyük bir coşkuyla kutlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:16:22 -
İstanbul'un fethinin 567. yılı etkinlikleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fethi'nin 567.yılı etkinlikleri kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ile Arslanbek Sultanbekov, ortak konser verecek.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un Fethi'nin 567.yılını Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Arslanbek Sultanbekov ortak konseriyle büyük bir coşkuyla kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yarın Topkapı Sarayı'nda saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı