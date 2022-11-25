İstanbul'un bina yaşı haritasına bakın! Depremde bu ilçeler çok riskli

Düzce, 23 yıl sonra yeniden büyük bir depremle sarsıldı. 1999 yılındaki deprem sonrasında alınan önlemler ve yapı stokunun yenilenmesi can kayıplarının önüne geçti.

Son sarsıntı büyük Marmara depremine karşı tedbirlerin hızlandırılması gerektiğini hatırlattı. Kentsel Risk Yönetimi Uzmanı Mimar Şevki Çatladı, İstanbul'un bina yaşı haritasını ve olası depremde hangi semtlerin risk altında olduğunu NTV'ye değerlendirdi.

Yapılan bir araştırmaya göre Sultanbeyli'de sıfır binaların oranı yüzde 45. 30 yaş üzeri binaların oranı ise yüzde 1'i bile bulmuyor.

Arnavutköy'deki yerleşimin de yarıya yakınını yeni yapılar oluşturuyor. Arnavutköy'de sıfır bina oranı yüzde 43. 30 yaş üstü bina oranı ise yüzde 0,1.

Beylikdüzü: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 35 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 0,1

Çekmeköy: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 32 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 0,1

Öte yandan İstanbul'un tarihi ilçelerinden Fatih'te binaların sadece yüzde 3'ü yeni inşa edilmiş durumda. 30 yaş üzeri apartmanların oranı ise yüzde 61.

Fatih: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 3 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: Yüzde 61

Şişli: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 5 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: 26

Beşiktaş: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 7 / 30 Yaş Sütü Bina Oranı: 37

Beyoğlu: Sıfır Bina Oranı: Yüzde 10 / 30 Yaş Üstü Bina Oranı: 39

Kentsel Risk Yönetimi Uzmanı Mimar Şevki Çatladı, en yaşlı binaların Fatih, Adalar, Beyoğlu, Şişli ve sahil şeridindeki nüfusun en yoğun olduğu bölgeler olduğunu söyledi.