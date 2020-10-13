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Aktüel İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor
Aktüel

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:59:34 -
İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla sağanak etkili oluyor.

Meteorolojinin Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yaptığı İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklı olarak sağanak görülüyor.

Kapalı bir havanın hakim olduğu kentte, yer yer gök gürültüsü de duyuluyor. Yağış bazı bölgelerde şiddetini artırırken, kent genelinde serin hava hakim.

Beykoz'da sis etkili olurken, zaman zaman da kısa süreli gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar dükkanlara, marketlere ve otobüs duraklarına sığındı. Sağanak nedeniyle vatandaşların daha önce yapılan uyarılar sayesinde önlem aldıkları görüldü.

Pendik, Kartal, Maltepe ve Bostancı'nın sahil kesiminde de rüzgar etkisini artırırken, yer yer de yağış görülüyor. Ümraniye'de de yağış etkisini artırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geliş yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

- Bazı vapur seferleri iptal edildi

Beylikdüzü ve Esenyurt'ta zaman zaman sağanak etkili oluyor. Aralıklı sağanağın görüldüğü Fatih ve Beyoğlu'nda da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Sultangazi'de kuvvetli rüzgarla birlikte yağmur etkili oluyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri de iptal edildi. Şehir Hatları'nın yaptığı duyuruya göre, 18.00'deki Büyükada-Beşiktaş seferi yapılamadı.

Ayrıca Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda da TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hattının hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu İBB Trafik verilerine göre saat 17.40 itibarıyla yüzde 80 oldu.


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