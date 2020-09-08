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Aktüel "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı"ndan 8 ayda 7 milyon araç geçti
Aktüel

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı"ndan 8 ayda 7 milyon araç geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-08 14:35:59 -
"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı"ndan 8 ayda 7 milyon araç geçti

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden yılın 8 ayında 7 milyon 122 bin 589 araç geçiş yaptı.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ocak-ağustos döneminde Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara yönünde toplam 7 milyon 122 bin 589 araç geçti.

Otoyolda özellikle araç yoğunlukları Ramazan ve Kurban bayramları tatillerinde yaşandı.

Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi tarafından otoyolun Kaynaşlı ile Abant Kavşağı arasında Bolu Dağı Tüneli'nin de yer aldığı 23 kilometrelik alanın kontrolü 90 kamera ile 7/24 sağlanıyor.

Kameralar tarafından tespit edilen olumsuzluklara karşı hazır olan ekipler kısa süre içerisinde olaya müdahale ediyor.

Ayrıca Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasında bu süre zarfında 15 araç yangını, 2'si ölümlü 35 kişinin yaralandığı 90 trafik kazası meydana geldi.


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