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Gündem İstanbul'u tedirgin eden olaya Kandilli'den açıklama geldi
Gündem

İstanbul'u tedirgin eden olaya Kandilli'den açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deniz suyunun çekilmesinin deprem kaynaklı olmayıp meteorolojik bir olay olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 11:27:00 -
İstanbul'u tedirgin eden olaya Kandilli'den açıklama geldi

Kandilli Rasathanesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Denizi'ndeki suyun çekilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deniz suyunun çekilmesinin deprem kaynaklı olmayıp meteorolojik bir olay olduğu belirtildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise "Türkiye'nin batısında yer alan Yüksek Basınç Merkezi nedeniyle İstanbul üzerinden Marmara Denizi'ne doğru uzun bir süredir rüzgarlar kuzeyden güneye doğru esmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre kuzeydoğu (poyraz) şeklinde esen bu rüzgarın şiddeti saatte 20 kilometredir. Bu rüzgar, İstanbul'un Avrupa yakası tarafındaki Marmara Denizi kıyısında yer alan yüzeydeki deniz suyunu sürekli olarak güneye taşımaktadır. Bu nedenle, Avcılar yönünde Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında su seviyesi düşüp çekilirken, Marmara'nın güvey kıyılarında seviye artmaktadır. Sonuç olarak bu olay tümüyle meteorolojik şartlardan kaynaklanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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