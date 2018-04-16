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İstanbul'u kilitleyen kaza: 3 araç çarpıştı

İstanbul Üsküdar'da bulunan Tantavi tünelinde 3 araç birbirine girdi. Biri bebek 3 kişinin yaraladığı kaza, trafiği durma noktasına getirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:49
İstanbul'u kilitleyen kaza: 3 araç çarpıştı

Üsküdar Tantavi Tüneli'nde kazaya karışan 3 araçtan biri takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken yoğunluğu yaşandı.

Şileyolu Üsküdar istikameti Tantavi tüneli içinde meydana geldi. İddialara göre tünel içinde araçlar seyir halindeyken bir anda trafik yavaşladı. Bu sırada önde seyreden otomobile  arkadan gelen Ayhan Aziz'in kullandığı 34 BBC 384 plakalı araç çarptı. Bu araca da arkadan gelen içinde 2 kişi ve bir bebek bulunan 34 TJ 4642 plakalı otomobil çarptı.

BEBEK BULUNAN ARAÇ TAKLA ATTI

Çarpmanın şiddetiyle içinde bebek bulunan otomobil takla attı. Kazayı sürücü ve bebek yara almadan atlatırken kadın ise  hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Takla atarak ters dönen otomobil, çevredekiler ve polis ekipleri tarafından düzeltilerek çekiciye yüklendi.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazaya karışan sürücü Ayhan Aziz,  "Seyir halindeydik, trafik yavaşladı. Öndeki araç durdu. Öndeki araca vurduk. Arkadan gelen bize vurdu takla attı" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 16:49
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