İstanbul'u kana bulayacaklardı! Hainler yakalandı İstanbul'un Kartal ve Pendik ilçelerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı terörist yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın dağ kadrosuna katılarak bombalı ve silahlı saldırı eğitimi alan 2 şüphelinin, yerel seçimler öncesi İstanbul'da sansasyonel eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Operasyonla yakalandılar Mersin'den yolcu otobüsüyle kente geldikleri ve Kartal ile Pendik'teki 2 ayrı hücre evinde saklandıkları belirlenen Arif A. ve Şakir A. 14 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, zanlıların üzerinden Suriye kimliği ve pasaportunun çıktığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.