  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye Rusya'ya karşı savaşa girip bakın ne yapacak! Eski albay, Ankara'nın 31 ülkeyi ters köşeye düşüreceği hamleyi açıkladı

Almanya’da aşırı sağcı politikacıya bıçaklı saldırı

Annelere her ay verilecek 325 Euro destekte tarih belli oldu!

Allah böyle valilerin sayısını artırsın! Mesaiye geç giden kurum müdürüne öyle bir ders verdi ki...

Bakan Şimşek'ten ''ilk yılın muhasebesi'' paylaşımı

500 ve 1000 liralık banknotlarla ilgili daha önce duyulmadık sözler! Merkez Bankası Başkanı Türkiye'ye duyurdu

Müslüman ülke liderleri uyanın artık! Eli kanlı Netanyahu’dan yeni tehdit!

Yonca Evcimik’ten Başkan Erdoğan’a mektup! “Dünyaya örnek olabiliriz”

Vatandaşlar bankalara akın etti! Herkes varını yoğunu, parasını oraya koyuyor

Gerçekler sonradan ortaya çıkıyor! Mourınho’nun sözleşmesinde özel madde!
Gündem İstanbul'u batıran Ekrem İmamoğlu'na bir makam daha
Gündem

İstanbul'u batıran Ekrem İmamoğlu'na bir makam daha

Yeniakit Publisher
2024-06-05 16:53:00 -
İstanbul'u batıran Ekrem İmamoğlu'na bir makam daha

Göreve geldiği günden itibaren yandaşa ihale kıyağı yapan ve vasat ötesi bir hizmet anlayışıyla vatandaşları çileden çıkaran, bununla kalmayıp İBB'yi batıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, şimdi de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği seçimini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oyla kazandı. Rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 250 oy aldı.

İmamoğlu'nun encümen listesinde şu isimler yer aldı:

Meyra Palace Otel'deki toplantıda İstiklal Marşı'nın okunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından Divan heyeti oluşturuldu.

En yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadıklarını bildirdi.

Ahmet Türk'e tepki

Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz." diyerek tepki gösterdi. Türk'e tepki gösterenler, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu ifade etti.

Tartışmanın ardından Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2023 yılı bütçe kesin hesabının da görüşülmesinin ardından birlik başkanlığına aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu, Genel Kurulda konuşma yapmayacağını bildirdi.

Tuhaf işler dönüyor, çok tuhaf! Jose Mourinho, Fener Rum Patriği, Ekrem İmamoğlu, Diyanet işleri başkanı
Tuhaf işler dönüyor, çok tuhaf! Jose Mourinho, Fener Rum Patriği, Ekrem İmamoğlu, Diyanet işleri başkanı

Gündem

Tuhaf işler dönüyor, çok tuhaf! Jose Mourinho, Fener Rum Patriği, Ekrem İmamoğlu, Diyanet işleri başkanı

Kendi yandaşlarına lüks otellerde tatil, milletin çocuklarına küflü ekmek! Ekrem İmamoğlu'na tepki yağıyor
Kendi yandaşlarına lüks otellerde tatil, milletin çocuklarına küflü ekmek! Ekrem İmamoğlu'na tepki yağıyor

Gündem

Kendi yandaşlarına lüks otellerde tatil, milletin çocuklarına küflü ekmek! Ekrem İmamoğlu'na tepki yağıyor

İBB, bunun için gizli anlaşma mı yaptı? Cevap ver Ekrem İmamoğlu
İBB, bunun için gizli anlaşma mı yaptı? Cevap ver Ekrem İmamoğlu

Medya

İBB, bunun için gizli anlaşma mı yaptı? Cevap ver Ekrem İmamoğlu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23