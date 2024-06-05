İstanbul'u batıran Ekrem İmamoğlu'na bir makam daha
Göreve geldiği günden itibaren yandaşa ihale kıyağı yapan ve vasat ötesi bir hizmet anlayışıyla vatandaşları çileden çıkaran, bununla kalmayıp İBB'yi batıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, şimdi de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi.
Türkiye Belediyeler Birliği seçimini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 515 oyla kazandı. Rakibi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç 250 oy aldı.
İmamoğlu'nun encümen listesinde şu isimler yer aldı:
Meyra Palace Otel'deki toplantıda İstiklal Marşı'nın okunup saygı duruşunda bulunulmasının ardından Divan heyeti oluşturuldu.
En yaşlı üye sıfatıyla Divan Başkanı olan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet Sıddık Akış'ın İçişleri Bakanlığınca Hakkari Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını kınadıklarını bildirdi.
Ahmet Türk'e tepki
Bunun üzerine salonda bulunan bazı belediye başkanları, "Biz kınamıyoruz." diyerek tepki gösterdi. Türk'e tepki gösterenler, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasının hukuki bir süreç olduğunu ifade etti.
Tartışmanın ardından Birliğin 2023 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2023 yılı bütçe kesin hesabının da görüşülmesinin ardından birlik başkanlığına aday olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in başkanlık divanı ve encümen üyelerinden oluşan listesi katip üyelerce okundu.
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