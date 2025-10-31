‘İstanbul’u adım adım gezen başkan’ Akit TV’nin sorularını cevaplıyor: CHP'nin başında Ekrem'in kayyımı oturuyor
Çok genç yaşında seçildiği Bağcılar Belediye Başkanlığının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığına getirilerek tüm İstanbul’u adım adım dolaşıp halkla yakın temasa geçen Abdullah Özdemir, 'Akit Özel' yayınında Yusuf Ozan Demir’in operatörlüğünde, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ve gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş’ın gündeme dair sorularını cevaplıyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, konuk olduğu ‘Akit Özel’ yayınında başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan yolsuzluk, rüşvet ve casusluk soruşturmaları, AK Parti kadrolarının yerel yönetimlerdeki performansı, yaklaşan seçim süreci, İstanbul’un geleceğine dair vizyonu ve AK Parti’nin kente yönelik yeni stratejilerini anlatıyor.
Özdemir’in yayında öne çıkan değerlendirmeleri şöyle:
Ayrıntılar geliyor…