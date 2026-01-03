  • İSTANBUL
Gündem Venezuela'da sıcak dakikalar! Saldırı talimatını Trump verdi
Gündem

Venezuela'da sıcak dakikalar! Saldırı talimatını Trump verdi

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Venezuela'da sıcak dakikalar! Saldırı talimatını Trump verdi

Venezuela'ya hava saldırısı başladı. Amerikan medyasının aktardığına göre saldırı talimatını bizzat Başkan Donald Trump verdi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 patlama sesi duyuldu. Görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Venezuela hükümeti ise olaylara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı. Venezuela'daki olaya ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımlarında ise kentin farklı noktalarındaki patlama görüntüleri yer aldı.

Dolaşıma giren bir başka görüntüde de Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar, başkentteki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında sokaklarda görüldü.

Talimat Trump’tan

CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama
Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Dünya

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Dünya devleri arasında savaş çanları! Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek suçlama
Dünya devleri arasında savaş çanları! Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek suçlama

Dünya

Dünya devleri arasında savaş çanları! Venezuela'dan ABD'ye zehir zemberek suçlama

Venezuela'da sıcak dakikalar! Saldırı talimatını Trump verdi
Venezuela'da sıcak dakikalar! Saldırı talimatını Trump verdi

Gündem

Venezuela'da sıcak dakikalar! Saldırı talimatını Trump verdi

Venezuela uçuşları durduruldu
Venezuela uçuşları durduruldu

Dünya

Venezuela uçuşları durduruldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Trump denen yaşlı bunak dünyayı birbirine katıyor.

Tug

Bilinen zihniyet ; teknolojik silahlar yapmamizin nedenini anlamışlardır, umarız
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
