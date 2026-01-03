  • İSTANBUL
Venezuela uçuşları durduruldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Venezuela uçuşları durduruldu

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamalar sonrası "devam eden askeri faaliyetler" nedeniyle Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezuela'nın başkenti Caracas'ta meydana gelen patlamalar sonrası "devam eden askeri faaliyetler" nedeniyle Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladı.

FAA, Caracas'ta meydana gelen patlamalar ve Venezuela hükümetinin bu konuda ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamasının ardından, Venezuela hava sahası konusunda açıklamada bulundu.

Venezuela hava sahasında ABD ticari uçuşlarını yasakladığını açıklayan FAA, bu karar için "devam eden askeri faaliyetleri" neden gösterdi.

Caracas hükümetinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin başkent ile Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde sivil ve askeri noktalara yönelik gerçekleştirdiği saldırıların "şiddetle reddedildiği" ve "kınandığı" bildirilmişti.

