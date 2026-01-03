  • İSTANBUL
3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

Somali: İsrail’in Somaliland kararı dünyanın dikkatini Filistin’den uzaklaştırmayı amaçlamaktadır

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Türkiye küresel barışta kilit rol üstleniyor Uslu: Türkiye barış için sahada ve masada

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Sosyal Medya Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hataylı bir depremzede kadın, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla CHP'li belediyelerin "biz size yardım ettik" söylemlerini yerle bir etti. Devletin depremden hemen sonra bölgeye her türlü imkanı sağladığını ve kimsenin aç veya açıkta bırakılmadığını vurgulayan kadın devletimiz el kremimize kadar yanımızdaydı dedi.

Kendi evinin de yıkıldığını belirten depremzede, bölgede köy evlerinin yapımına hemen başlandığını ve devletin halkın yanında olduğunu ifade etti. CHP'li belediyelerin yardımları üzerinden siyaset yapmasını "rezalet" olarak nitelendiren kadın, "Biz yediğimiz kaba tükürmeyiz, devletimiz her daim yanımızdaydı" diyerek minnettarlığını dile getirdi.

CHP'nin "oy vermediniz diye yardımları kestiler" iddialarının asılsız olduğunu ve tam tersine CHP'li yerel yönetimlerin vatandaşları mağdur ettiğini söyleyen kadın, "Biz oradaydık, her şeyi gördük. Kimin yardım ettiğini kimin siyaset yaptığını çok iyi biliyoruz" dedi.

hasel

Helal olsun bayana.Hükümetin,bütün varlığı ile yanlarında olduğunu;AMA,CHP ve avanelerinin rezilliklerini sıraladı.Nitekim,hiç yardımları olmadığı halde;deprem turistleri gibi gezdiler,resim çektiler ve utanmadan bizde yardım yaptık dediler.

Vatandaş

Helal olsun ablama,hiçbir chp li bu abla kadar delikanlı,vatansever değil chp yi ve bu ihanet sebekesi ile ittifak edenleri ,başımıza bela edenleri Allaha havale ediyoruz.
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sosyal Medya

Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hataylı bir depremzede kadın, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla CHP'li belediyelerin "biz size yardım ettik" söylemlerini yerle b..
