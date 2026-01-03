Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Hataylı bir depremzede kadın, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla CHP'li belediyelerin "biz size yardım ettik" söylemlerini yerle bir etti. Devletin depremden hemen sonra bölgeye her türlü imkanı sağladığını ve kimsenin aç veya açıkta bırakılmadığını vurgulayan kadın devletimiz el kremimize kadar yanımızdaydı dedi.
Kendi evinin de yıkıldığını belirten depremzede, bölgede köy evlerinin yapımına hemen başlandığını ve devletin halkın yanında olduğunu ifade etti. CHP'li belediyelerin yardımları üzerinden siyaset yapmasını "rezalet" olarak nitelendiren kadın, "Biz yediğimiz kaba tükürmeyiz, devletimiz her daim yanımızdaydı" diyerek minnettarlığını dile getirdi.
CHP'nin "oy vermediniz diye yardımları kestiler" iddialarının asılsız olduğunu ve tam tersine CHP'li yerel yönetimlerin vatandaşları mağdur ettiğini söyleyen kadın, "Biz oradaydık, her şeyi gördük. Kimin yardım ettiğini kimin siyaset yaptığını çok iyi biliyoruz" dedi.
Gündem
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu