Almanya’da havai fişek isyanı: 3 milyon kişi tam yasak istiyor

Berlin polisi, yılbaşı gecesinin ülke genelinde huzursuz geçtiğini belirterek, bazı bölgelerde ekip ve kurtarma personeline havai fişeklerle saldırıldığını, Bielefeld’de iki kişinin kendi yaptığı havai fişeklerin patlaması sonucu hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de ciddi yaralanmalarla hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Alman Çevre Yardım Kuruluşu ve diğer kuruluşlar, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt’a yaklaşık 970 bin imzalı bir dilekçe sunacak. Dilekçede, yeni yıl gecesi yaşanan ölümler ve binlerce ciddi yaralanma olayı vurgulanarak, havai fişeklerin özel kişilerce satın alınmasının ve kullanılmasının kalıcı olarak yasaklanması talep ediliyor.

Almanya hükümeti genel bir yasak konusunda karşıt bir tutum sergilerken, polis sendikası, İçişleri Bakanları Konferansı öncesi yasağın uygulanması çağrısı yaptı.

UZLAŞI SAĞLANDI

Belirli şehir ve belediyelerde sınırlı yasakların uygulanması konusunda ise uzlaşı sağlandığı bildirildi.

Polis sendikası (GdP) Genel Başkanı Jendro, havai fişek kullanımının tamamen yasaklanması ve satışının durdurulması gerektiğini belirtti. Jendro, bazı bölgelerde ise havai fişek kullanımına izin verilen alanlar oluşturulabileceğini kaydetti.

Polis sendikası (GdP)Berlin Şube Başkanı Stephan Weh ise, "Politikacılar bu sesleri ciddiye almalı" dedi.