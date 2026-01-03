  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?

Yunan basını, milli seyir füzesi GEZGİN'i mercek altına alarak Tomahawk benzetmesinde bulundu.

Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV’nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı

BM'den İsrail'e çok sert 'STK' uyarısı! Guterres devreye girdi: İnsani yardımın kalbine darbe, yüz binlerce sivil ölümle burun buruna!

3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem TikTok’taki rezaletler bitmek bilmiyor! Demans hastası annesini yayında tutup bakın ne yaptı
Gündem

TikTok’taki rezaletler bitmek bilmiyor! Demans hastası annesini yayında tutup bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TikTok’taki rezaletler bitmek bilmiyor! Demans hastası annesini yayında tutup bakın ne yaptı

TikTok'ta canlı yayın yapan Zeynep Zer'in, demans hastası annesini yayında tutup "pizza" ve "fatura" gerekçesiyle takipçilerden jeton istediği iddiası tepki çekti. Görüntülerin yayılmasının ardından Zer hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yapan Zeynep Zer isimli kadın, iddiaya göre demans hastası annesi Efruz Zer'i (55) yayınlara çıkararak takipçilerinden jeton talep etti. Kadının, annesine pizza alacağını ve elektrik faturası için paraya ihtiyaç olduğunu söyleyerek yayın üzerinden para topladığı öne sürüldü.
Sabah'ta yer alan habere göre; görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine çok sayıda vatandaş, yaşlı kadının durumu hakkında yetkililere ihbarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, ihbarların ardından polis ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri canlı yayın sırasında eve giderek inceleme yaptı.

"1 AYDIR AYNI KIYAFETLE YAYINA ÇIKARILDI" İDDİASI

İddialara göre, demans hastası olduğu belirtilen Efruz Zer'in uzun süre ayakta ve bitkin halde yayında tutulduğu, yaklaşık bir aydır aynı kıyafetlerle yayınlara çıkarıldığı ve beslenme ile temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yeterince özen gösterilmediği ileri sürüldü.

 

SOSYAL MEDYADA "YAŞLI İSTİSMARI" TARTIŞMASI

Olay, sosyal medyada "yaşlı istismarı" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı, yaşlı kadının can güvenliği açısından risk olabileceğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, YAYINLAR SÜRDÜ

Yapılan ihbarlar sonrası Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilirken, sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Zer'in daha sonra yeniden yayın açarak kendisini şikâyet edenlere hakaret ettiği öne sürüldü.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Dünya

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İsrail'e en fazla para yağdırarak dünyadaki huzuru hedef alan Yahudiler ortaya çıktı. 1. sırada en çok finansal destek veren Yahudiler kim, ..
Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor
Gündem

Yapay zeka gerçekten çok gelişmiş! Grok’a ‘hırsızı sil’ yazınca bakın ne oluyor

Elon Musk’ın sahibi olduğu xAI tarafından geliştirilen Grok adlı yapay zeka, CHP’li “suç örgütü lideri” Ekrem İmamoğlu'nu "hırsız" olarak ni..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23