TikTok’taki rezaletler bitmek bilmiyor! Demans hastası annesini yayında tutup bakın ne yaptı

İstanbul'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yapan Zeynep Zer isimli kadın, iddiaya göre demans hastası annesi Efruz Zer'i (55) yayınlara çıkararak takipçilerinden jeton talep etti. Kadının, annesine pizza alacağını ve elektrik faturası için paraya ihtiyaç olduğunu söyleyerek yayın üzerinden para topladığı öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine çok sayıda vatandaş, yaşlı kadının durumu hakkında yetkililere ihbarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, ihbarların ardından polis ekipleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri canlı yayın sırasında eve giderek inceleme yaptı.

"1 AYDIR AYNI KIYAFETLE YAYINA ÇIKARILDI" İDDİASI

İddialara göre, demans hastası olduğu belirtilen Efruz Zer'in uzun süre ayakta ve bitkin halde yayında tutulduğu, yaklaşık bir aydır aynı kıyafetlerle yayınlara çıkarıldığı ve beslenme ile temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yeterince özen gösterilmediği ileri sürüldü.

SOSYAL MEDYADA "YAŞLI İSTİSMARI" TARTIŞMASI

Olay, sosyal medyada "yaşlı istismarı" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Çok sayıda kullanıcı, yaşlı kadının can güvenliği açısından risk olabileceğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, YAYINLAR SÜRDÜ

Yapılan ihbarlar sonrası Zeynep Zer hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilirken, sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre Zer'in daha sonra yeniden yayın açarak kendisini şikâyet edenlere hakaret ettiği öne sürüldü.