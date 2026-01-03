  • İSTANBUL
Dünya

ABD'nin saldırısı sonrası Venezuela lideri Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'nin saldırısı sonrası Venezuela lideri Maduro'dan orduya talimat: Silahlı çatışmaya geçiyoruz

Trump'ın emri sonrası ABD ordusunun saldırdığı Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro askerlere "Silahlı çatışmaya geçiyoruz" talimatı verdi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta 7 patlama meydana geldi. Patlamaların büyük bir askeri üs yakınlarında meydana geldiği açıklandı. Bölgede jet uçaklarının sesi duyulurken Fort Tiuana limanına yönelik hava saldırısı düzenlendiği deiddia edildi. Venezuela hükûmetinden yapılan resmî açıklamada da ABD'nin askeri saldırganlığının reddedildiği ve karşılık verileceği kaydedildi. Ayrıca Devlet Başkanı Nicolas Maduro, OHAL ilan etti.

 

VENEZUELA: KARŞILIK VERECEĞİZ

Venezuela hükûmetinden yapılan resmî açıklamada, ABD'nin askerî saldırganlığını reddettiklerini ifade ederek "Bu tür bir saldırganlık, uluslararası barış ve istikrara, özellikle Latin Amerika ve Karayipler'de tehdit oluşturmakta olup milyonlarca insanın hayatını ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır." açıklamasında bulundu.

Hükümet, ABD'yi "Venezuela'nın stratejik kaynaklarını, özellikle petrol ve madenlerini ele geçirmeye çalışmakla" ve "ülkenin siyasi bağımsızlığını zorla kırmaya teşebbüs etmekle" suçladı.

Açıklamada, "Emperyalist saldırganlığa karşı tüm savunma planlarımızı devreye sokarak karşılık vereceğiz" denildi.

 

MADURO: SİLAHLI ÇATIŞMAYA GEÇİYORUZ

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ise, ülkede olağanüstü hal ilan etti. Maduro, halkı 'bu emperyalist saldırganlığı yenmek' için seferber olmaya çağırarak "Silahlı çatışmaya geçiyoruz. Tüm savunma güçleri ülke genelinde derhal konuşlanacak." dedi.

 

Venezuela'da ilan edilen OHAL kapsamında şu kararlar alındı:

Halk savunma için seferberliğe davet edildi.

Ulusal savunma planı devreye alındı.

Orduya tam yetki verildi.

Savaş durumuna geçildi.

Zırhlı araçlar şehirlere konuşlandırıldı.

ABD'ye karşı savunma hakkının doğduğu açıklandı.

TRUMP DEFALARCA TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'da uyuşturucu kaçakçılığı şebekelerine karşı olduğunu iddia ettiği "yeni önlemler" almaya hazırlandığını söylemiş ve kara operasyonlarının "yakında" başlayacağı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu.

Trump, geçen ekim ayında Güney Amerika ülkesinden gelen yasadışı göçmen ve uyuşturucu akışını engellemek için CIA'ya Venezuela içinde faaliyet gösterme yetkisi verdiğini söylemişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

TRUMP YADA abd NEDİR Kİ? ALİ KIRAN BAŞ KESEN Mİ? HER İSTEDİĞİNİ HERKESTEN ALMAK ZORUNDA MI?

Mehmet

Sarı şeytan yine ortalığı karıştırıyor rahat durmuyor insanlığın yüz karalRi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
