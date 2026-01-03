  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Memur ve emekli zammı için geri sayım başladı! Polis memuru, doktor ve öğretmen yeni yılda kim ne kadar alacak?

Yunan basını, milli seyir füzesi GEZGİN'i mercek altına alarak Tomahawk benzetmesinde bulundu.

Yine Halk TV yine skandal! Türk milletine ağır küfür eden şahsı bakın nasıl mağdur göstermeye çalıştı

Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV’nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı

BM'den İsrail'e çok sert 'STK' uyarısı! Guterres devreye girdi: İnsani yardımın kalbine darbe, yüz binlerce sivil ölümle burun buruna!

3 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

3 Ocak 1931: Muhammet Geldiyev'in vefatı (Dil Bilimci)

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon
Gündem

Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Çok sayıda gözaltı var! Q Yatırım Bankası’na operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finans dünyasının merkezine bomba gibi düşen dev bir soruşturmanın düğmesine bastı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Q Yatırım Bankası'na yönelik "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) belirlediği oranların üzerinde faizle bazı şirketlere borç para verip haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "tefecilik ve aklama" soruşturması kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetkilerin dışında hareket edip, TCMB tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk yaşayan şirketlere kredi adı altında borç para verdiği, bu yolla haksız kazanç sağladıkları belirlenen 9 şüpheli tespit edildiği belirtildi.

 

Daha önce aynı soruşturma kapsamında banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ile Mehmet Aydoğdu hakkında 7 Kasım 2025'de adli işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, "Soruşturmanın derinleştirilmesi neticesinde, şüpheli Ali Ercan'la bağlantılı olduğu yönünde tespitler bulunan Serkan Önem, Muzaffer Armağan Saraçoğlu, Cem Ferdi Ordu, Hakkı Çatman, Hacı Mehmet İnce, İbrahim Başgüdücü, Selda Yılmaz, Mehmet Sadi Özekmekçi ve Fatih Soylu isimli şahıslar hakkında Başsavcılığımızca yeni tespitler yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

Açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'da, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla haklarında gözaltı talimatı verilen Önem, Saraçoğlu, Ordu, Çatman, İnce, Başgüdücü, Yılmaz, Özekmekçi ile Soylu'nun yakalandığı kaydedildi.

Şüphelilerin örgüt içi konumları ve görevlerinin netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin takibi ve delillerin muhafaza altına alınması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldığına dikkati çekilen açıklamada bu işlemlerin devam ettiği vurgulandı.

 

Açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Batman'da dev operasyon için düğmeye basıldı! Kara altın için 8 bin hektarlık yeni alan ilave edildi!
Batman'da dev operasyon için düğmeye basıldı! Kara altın için 8 bin hektarlık yeni alan ilave edildi!

Gündem

Batman'da dev operasyon için düğmeye basıldı! Kara altın için 8 bin hektarlık yeni alan ilave edildi!

Vurgun ağının milyarlık çarkı kırıldı! Mersin'de 'Change Araç' operasyonu
Vurgun ağının milyarlık çarkı kırıldı! Mersin'de 'Change Araç' operasyonu

Gündem

Vurgun ağının milyarlık çarkı kırıldı! Mersin'de 'Change Araç' operasyonu

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

HAMDİ

NEYMİŞ CAYDIRICILIK ŞART CEZALAR YETERSİZ MAL VARLIKLARINA EL KOYOCAN 30 YIL CEZA VERCEN Kİ KİMSE CESARET EDEMEYECEK SUÇ İŞLEMEYE CAYDIRICILIK ŞART
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar
Gündem

Almanya'daki banka soygununda faşizm skandalı! Bankayı değil Türkleri soymuşlar

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Gelsenkirchen kentindeki Sparkasse bankasını Noel tatili sırasında soyan hırsızların açtığı 3 bin..
Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!
Medya

Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar! RTÜK'ün kapısına kilit vurduğu o diziden mide bulandıran skandal: "Bol bol sevişin" diyerek milli manevi değerlerimize alenen savaş açtılar!

Milletin değerlerini ayaklar altına alan, aile yapısını dinamitlemek için kurgulanan rezil dizi "Jasmine", Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23