Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...

Yapılan araştırmalarda, pekmezin iyi huylu kolesterol olan HDL'ye de iyi geldiği gösterilmiş. Pekmezin karbonhidrat içerek, yemeklerle birlikte 1 kaşık tüketiminde kan şekeri ve insülin seviyesini düşürdüğü gözlemlenmiş. Kan şekeri kontrolünüz zayıf ise pekmez tüketebilirsiniz. Şeker alımını sınırlandırarak, günlük alacağınız şeker miktarını aşmayacak şekilde olmasına özen göstererek. Ayrıca Diyet yapanlar, şeker ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde pekmezden karşılayabilirler. Pekmez, çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve doğal tatlandırıcılar arasında en yüksek antioksidan değerine sahiptir. Her gün 1 kaşık pekmez tüketerek, hücrelerinizi kansere ve diğer hastalıklara karşı korumuş olursunuz. Günlük olarak pekmez tüketmek stres, kaygı ve sivilce problemleri için oldukça etkilidir. B vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olması sebebiyle serotonin seviyelerinin yükselmesine destek olur ve bu sayede, ruh hali ile savaşmaya yardımcı olarak kaygılı, stresli ve gerginlikten sizi kurtarır.Diş ve diş etlerinizde sorun varsa keçiboynuzu pekmezini deneyin. Düzenli tüketildiği taktirde diş etlerini onarır. Düzenli olarak bir yemek kaşığı şeklinde tüketildiğinde zayıflamanıza yardımcı olur. İçerdiği E vitamini sayesinde gribe yakalanmanızı engeller. Balgam söktürücü özelliği sayesinde nefes almayı kolaylaştırır ve boğazları yumuşatır. Özellikle sigara kullananlar için önemli bir tavsiye. Düzenli tüketildiğinde kış ayları için tam bir koruyucudur. Vücut ısısını artırarak, üşümeyi engeller. Aç karnına tüketildiğinde vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Keçiboynuzu pekmezi, cinsel gücü arttırır. İltihap söktürücü özelliği vardır ve karaciğeri temizler. İyileşme sürecini hızlandırarak hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir. Sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağlar ve bu sayede hazımsızlık ve kabızlığa karşı etkilidir. Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsakta bulunan parazitleri temizler.