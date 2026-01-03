  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...
IHA Giriş Tarihi:

Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...

Kırşehir'de kar yağışının durmasının ardından havanın şiddetli şekilde soğuması, vatandaşları aktarlara yöneltti. soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi bitki çaylarında ve pekmezde buldu. Her gün 1 kaşık pekmez tüketirseniz ne olur? Pekmezin vücudunuza ne gibi faydaları var? Gelin, hep birlikte öğrenelim. İşte çareyi bulanların anlattığı detaylar...

#1
Foto - Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...

Kırşehir'de kar yağışının durmasının ardından havanın şiddetli şekilde soğuması, vatandaşları aktarlara yöneltti. Hava sıcaklıklarının eksi 15 derecelere kadar düşmesiyle birlikte sokaklar büyük ölçüde boşalırken, soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar çareyi bitki çaylarında buldu.

#2
Foto - Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...

Özellikle Tarihi Uzun Çarşı'da hizmet veren aktarlar, soğuk havaların etkisiyle yoğunluk yaşandığını belirtti. Vatandaşların en çok ısınmaya yardımcı ve bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere ilgi gösterdiği ifade edildi.

#3
Foto - Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...

Aktar Osman Kımçak, havaların ciddi şekilde soğumasıyla birlikte talebin arttığını belirterek, 'Hava sıcaklıkları eksi 15 dereceyi görünce halk bitki çayları, pekmez ve doğal ürünlerle korunma yollarına yöneldi' dedi. Aktar Ünsal Gümüş ise soğuk havaların satışlara yansıdığını kaydederek, 'Havaların soğumasıyla birlikte bitki çayları, takviye edici gıdalar ve bağışıklık sistemini güçlendirici ürünlerin daha fazla alındığına şahit oluyoruz' diye konuştu. Ümit Baytemir adlı vatandaş ise soğuklarda sıcak çayla korunmaya çalıştığını ifade etti.

#4
Foto - Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...

Öncelikle 1 yemek kaşığı pekmezin besin değerini öğrenelim. Bir kaşık pekmez yaklaşık olarak 20 grama denk gelir. 20 gramlık bir pekmez sizin günlük manganez ihtiyacınızın yüzde 13'ünü, magnezyumun yüzde 12'sini, bakırın yüzde 11'i, B6 vitamininin yüzde 6'sını, selenyumun yüzde 6'sını, potasyumun yüzde 6'sını, demirin yüzde 3'ünü ve kalsiyumun yüzde 3'ünü oluşturur. Her gün 1 yemek kaşığı pekmez tükettiğinizde, vücudunuza birçok mineral almış olursunuz. Pekmezin faydaları nelerdir? Hepimizin bildiği gibi pekmezin birçok çeşidi bulunuyor. Neyden yapılmış olursa olsun, günlük 1 yemek kaşığı pekmez tüketmenin vücuda çok yararlı olduğunu uzmanlar da söylüyor. Pekmez, çok iyi bir kan yapıcıdır. Demir eksikliği olanların, günde 1 kaşık pekmez içmesinde fayda var. Özellikle keçi boynuzu pekmezi kansızlık için çok etkili. Pekmezin içeriğinde, kemik sağlığını koruması için gereken demir, selenyum ve bakır bulunur. Kemik sağlığının korunması ve gelişmesi için özellikle çocukların tüketmesi önerilir. Her gün içeceğiniz 1 kaşık pekmez, potasyum kaynağı olduğu için kan basıncınızı destekleyecek ve kalp sağlığınızı da koruyacak.

#5
Foto - Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...

Yapılan araştırmalarda, pekmezin iyi huylu kolesterol olan HDL'ye de iyi geldiği gösterilmiş. Pekmezin karbonhidrat içerek, yemeklerle birlikte 1 kaşık tüketiminde kan şekeri ve insülin seviyesini düşürdüğü gözlemlenmiş. Kan şekeri kontrolünüz zayıf ise pekmez tüketebilirsiniz. Şeker alımını sınırlandırarak, günlük alacağınız şeker miktarını aşmayacak şekilde olmasına özen göstererek. Ayrıca Diyet yapanlar, şeker ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde pekmezden karşılayabilirler. Pekmez, çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve doğal tatlandırıcılar arasında en yüksek antioksidan değerine sahiptir. Her gün 1 kaşık pekmez tüketerek, hücrelerinizi kansere ve diğer hastalıklara karşı korumuş olursunuz. Günlük olarak pekmez tüketmek stres, kaygı ve sivilce problemleri için oldukça etkilidir. B vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olması sebebiyle serotonin seviyelerinin yükselmesine destek olur ve bu sayede, ruh hali ile savaşmaya yardımcı olarak kaygılı, stresli ve gerginlikten sizi kurtarır.Diş ve diş etlerinizde sorun varsa keçiboynuzu pekmezini deneyin. Düzenli tüketildiği taktirde diş etlerini onarır. Düzenli olarak bir yemek kaşığı şeklinde tüketildiğinde zayıflamanıza yardımcı olur. İçerdiği E vitamini sayesinde gribe yakalanmanızı engeller. Balgam söktürücü özelliği sayesinde nefes almayı kolaylaştırır ve boğazları yumuşatır. Özellikle sigara kullananlar için önemli bir tavsiye. Düzenli tüketildiğinde kış ayları için tam bir koruyucudur. Vücut ısısını artırarak, üşümeyi engeller. Aç karnına tüketildiğinde vücudun enerji ihtiyacını karşılar. Keçiboynuzu pekmezi, cinsel gücü arttırır. İltihap söktürücü özelliği vardır ve karaciğeri temizler. İyileşme sürecini hızlandırarak hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirir. Sindirim sisteminin hızlı çalışmasını sağlar ve bu sayede hazımsızlık ve kabızlığa karşı etkilidir. Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsakta bulunan parazitleri temizler.

#6
Foto - Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...

#7
Foto - Çare olabilir: Çareyi vatandaşlar bitki çaylarında buldu! Günde 1 kaşık pekmez soğuk havalara geçit vermiyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yaka..
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama
Dünya

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın küstah bir şekilde tehdit ettiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, adeta teröristlerin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23