Ufuk Çakır AK Parti yolunda

Kirli ittifaklarla ele geçirdikleri belediyeleri yolsuzluk merkezine çeviren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanlış politikaları partiyi eritiyor. Geçtiğimiz günlerde CHP’deki talan düzenine isyan ederek istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın AK Partiye geçeceği öğrenildi. Akit’in edindiği bilgilere göre, Çakır, önümüzdeki Çarşamba günü AK Parti’ye katılacak. Çakır’ın rozetinin, grup toplantısında Başkan Erdoğan tarafından takılacağı bildirildi. İstifa ettikten sonra Mersin’e koşan Çakır, şunları dile getirmişti: “Oto hırsızlığı iftirasına tepki gösterdiğim için disipline verildim. Onun için istifa ettim, millete geldim. Beni ihraç edenlere, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun. Düşün peşime, aldatmam, yanıltmam, kandırmam. Hasan Ufuk Çakır, 7 /24 emrinizde olacak. Sizin dışında hiçbir emire girmedim. Şaibeye karışmış insanlara bu devleti yönettirmeyecekler, göreceksiniz. Önce kendimiz dürüst olacağız. İftiracılara, alçak ve yalancılara, sahtekarlara bu millet gereken dersi verecek.”