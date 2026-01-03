  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Türkiye küresel barışta kilit rol üstleniyor Uslu: Türkiye barış için sahada ve masada

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Bayrampaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Ünlü baklavacı Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı

Göz altı morluğu neden olur, kalıcı çözüm var mı?

Milyar dolarlık dev ihracat! Tarım, gıda ve içecek ihracatı: Irak, Almanya, Amerika Türkiye’nin kapısını çaldı
Gündem Ufuk Çakır AK Parti yolunda
Gündem

Ufuk Çakır AK Parti yolunda

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ufuk Çakır AK Parti yolunda

Kirli ittifaklarla ele geçirdikleri belediyeleri yolsuzluk merkezine çeviren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanlış politikaları partiyi eritiyor. Geçtiğimiz aylarda CHP’deki talan düzenine isyan ederek istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın AK Partiye geçeceği öğrenildi.

HABER MERKEZİ

Kirli ittifaklarla ele geçirdikleri belediyeleri yolsuzluk merkezine çeviren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanlış politikaları partiyi eritiyor. Geçtiğimiz günlerde CHP’deki talan düzenine isyan ederek istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın AK Partiye geçeceği öğrenildi. Akit’in edindiği bilgilere göre, Çakır, önümüzdeki Çarşamba günü AK Parti’ye katılacak. Çakır’ın rozetinin, grup toplantısında Başkan Erdoğan tarafından takılacağı bildirildi. İstifa ettikten sonra Mersin’e koşan Çakır, şunları dile getirmişti: “Oto hırsızlığı iftirasına tepki gösterdiğim için disipline verildim. Onun için istifa ettim, millete geldim. Beni ihraç edenlere, mezarlıkta rakı içenlere lanet olsun. Düşün peşime, aldatmam, yanıltmam, kandırmam. Hasan Ufuk Çakır, 7 /24 emrinizde olacak. Sizin dışında hiçbir emire girmedim. Şaibeye karışmış insanlara bu devleti yönettirmeyecekler, göreceksiniz. Önce kendimiz dürüst olacağız. İftiracılara, alçak ve yalancılara, sahtekarlara bu millet gereken dersi verecek.”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23