Spor İrfan Can’dan Mert Hakan’a destek
Spor

İrfan Can’dan Mert Hakan’a destek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İrfan Can’dan Mert Hakan’a destek

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci, cezaevinde bulunan arkadaşı Mert Hakan Yandaş için "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz" mesajını paylaştı. Paylaşım kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe'de istenmeyen isim olarak gözüken İrfan Can Kahveci, cezaevinde bulunan takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş için destek mesajı paylaştı. Milli futbolcunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"EN YAKIN ZAMANDA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAKSIN"

İrfan Can Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mert Hakan Yandaş'a moral verdi. Tecrübeli futbolcu mesajında şu ifadeleri kullandı: "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz"

 

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

İrfan Can Kahveci'nin bu mesajı kısa sürede futbol kamuoyunda yankı uyandırırken, Fenerbahçeli taraftarlardan da yoğun destek yorumları geldi.

ÇAĞLAR'DAN DA PAYLŞIM GELDİ

Öte yandan İrfan Can'ın paylaşımının ardından Çağlar Söyüncü'den de Mert Hakan'a destek paylaşımı geldi.

