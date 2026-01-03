  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Evin içinde görünmeyen düşman: Çocuk sağlığını tehdit ediyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Evin içinde görünmeyen düşman: Çocuk sağlığını tehdit ediyor!

Ev ortamında sürekli hapşıran ve öksüren çocuğunuzun basit bir soğuk algınlığı sanılan belirtilerin aslında "Ev Tozu Akarı Alerjisi" olabileceğini belirterek, aileleri 3 basamaklı tedavi konusunda uyardı.

#1
Foto - Evin içinde görünmeyen düşman: Çocuk sağlığını tehdit ediyor!

Gözle görülmeyen ancak mikroskop altında canavarı andıran ev tozu akarları, çocukların sağlığını tehdit eden en büyük ev içi düşmanlardan biri. Halıdan yastığa, yorgandan perdeye kadar evin her noktasına yerleşen bu canlılar, özellikle sonbahar ve kış aylarında alerjik çocukların kâbusu oluyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Doç. Dr. Ömer Akçal, ailelerin bu durumu genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu ile karıştırdığını belirterek kritik uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Evin içinde görünmeyen düşman: Çocuk sağlığını tehdit ediyor!

ÜST VE ALT SOLUNUM YOLLARINI ETKİLİYOR Ev tozu akarlarının solunum yoluyla alınan alerjenler olduğunu belirten Doç. Dr. Akçal, “Sağlıklı bireyler bu alerjenleri solusa da herhangi bir sorun yaşamazken, duyarlı çocuklarda zamanla çeşitli alerjik belirtiler ortaya çıkabiliyor” dedi. Bu belirtilerin üst solunum yollarında burun tıkanıklığı, akıntı, hapşırık ve kaşıntı şeklinde görüldüğünü ifade eden Akçal, bu tablonun alerjik rinit olarak tanımlandığını belirtti. Alt solunum yolları tutulduğunda ise öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi bulgularla alerjik astım gelişebileceğini söyledi.

#3
Foto - Evin içinde görünmeyen düşman: Çocuk sağlığını tehdit ediyor!

YAŞLA BİRLİKTE SIKLIĞI ARTIYOR Ev tozu akarı alerjisinin genellikle 3 yaşından sonra ortaya çıktığını vurgulayan Doç. Dr. Akçal, “5 yaşından sonra sıklığı belirgin şekilde artar. Ev içi bir alerjen olduğu için belirtiler daha çok ev ortamında ortaya çıkar ve yıl boyunca devam edebilir” diye konuştu. Kapı ve pencerelerin daha az açıldığı kış aylarında belirtilerin şiddetlendiğini belirten Akçal, üst solunum yolu enfeksiyonlarının da tabloyu ağırlaştırabildiğine dikkat çekti.

#4
Foto - Evin içinde görünmeyen düşman: Çocuk sağlığını tehdit ediyor!

TEDAVİ ÜÇ BASAMAKTA YAPILIYOR Ev tozu akarı alerjisinde tedavinin üç basamakta ele alındığını söyleyen Doç. Dr. Akçal, ilk adımın korunma önlemleri olduğunu vurguladı. “Çocuğun odasında mümkün olduğunca az eşya bulunmalı, ev tozu tutan materyaller azaltılmalı. Gerekli durumlarda hava temizleme cihazları da kullanılabilir” dedi.

#5
Foto - Evin içinde görünmeyen düşman: Çocuk sağlığını tehdit ediyor!

İkinci basamakta ise alerjik rinit, astım ya da egzama gibi mevcut tabloya yönelik medikal tedavilerin uygulandığını belirten Akçal, ilaç ihtiyacının yoğun olduğu ve yaşam kalitesinin etkilendiği durumlarda üçüncü basamak olan alerji aşısının gündeme geldiğini ifade etti.

#6
Foto - Evin içinde görünmeyen düşman: Çocuk sağlığını tehdit ediyor!

ALERJİ AŞISI UZUN SOLUKLU BİR TEDAVİ Halk arasında alerji aşısı olarak bilinen alerjen spesifik immünoterapinin kısa süreli bir uygulama olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Akçal, “Bu tedavi tek dozluk bir aşı değildir. En az 3, en fazla 5 yıl süren, düzenli takip gerektiren bir tedavi sürecidir ve mutlaka çocuk alerji ve immünoloji uzmanları tarafından planlanmalıdır” şeklinde konuştu. kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık
Gündem

Trump'tan son dakika açıklaması: Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yaka..
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!
Gündem

Taksideki gergin anlar izleyenleri de gerdi: Öğrencisin benden olsun! İstemiyorum! Çek, iki katı çek!

İstanbul’da taksiye binen bir genç, öğrenci olduğunu fark edince kendisinden para istemeyen taksi şoförüyle tartışma yaşadı. Taksicinin sözü..
Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama
Dünya

Trump'ın tehdit ettiği Venezuela'da çok sayıda patlama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın küstah bir şekilde tehdit ettiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, adeta teröristlerin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23