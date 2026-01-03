Evin içinde görünmeyen düşman: Çocuk sağlığını tehdit ediyor!

ÜST VE ALT SOLUNUM YOLLARINI ETKİLİYOR Ev tozu akarlarının solunum yoluyla alınan alerjenler olduğunu belirten Doç. Dr. Akçal, “Sağlıklı bireyler bu alerjenleri solusa da herhangi bir sorun yaşamazken, duyarlı çocuklarda zamanla çeşitli alerjik belirtiler ortaya çıkabiliyor” dedi. Bu belirtilerin üst solunum yollarında burun tıkanıklığı, akıntı, hapşırık ve kaşıntı şeklinde görüldüğünü ifade eden Akçal, bu tablonun alerjik rinit olarak tanımlandığını belirtti. Alt solunum yolları tutulduğunda ise öksürük, hırıltı ve nefes darlığı gibi bulgularla alerjik astım gelişebileceğini söyledi.