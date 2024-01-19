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Gündem İstanbullunun Murat Kurum'a teveccühü sosyal medyanın gündeminde!
Gündem

İstanbullunun Murat Kurum'a teveccühü sosyal medyanın gündeminde!

Yeniakit Publisher
2024-01-19 03:47:00 -

Adı açıklandığı günden beri İstanbulluya umut olan Murat Kurum her ziyaret ettiği yerde vatandaşın teveccühü ile karşılaşıyor.

İstanbul'da bir vatandaş, elleriyle ördüğü oyuncak bebeği AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'un kızı Zehra'ya hediye etti.

Murat Kurum hediye aldığı anlara ait videoyu paylaştı. Kurum mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bu şehrin insanı güzeldir. Yüce gönüllüdür. Onların duası, milletimizin desteğiyle kazanacağız. İstanbullunun hizmetkârı, yoldaşı, arkadaşı olacağız.

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