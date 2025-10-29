  • İSTANBUL
İstanbulluları sevindiren haber! Hamsinin fiyatı yüz güldürdü
İstanbulluları sevindiren haber! Hamsinin fiyatı yüz güldürdü

İstanbulluları sevindiren haber! Hamsinin fiyatı yüz güldürdü

Havaların soğumasıyla birlikte denizlerde bolluk başladı. Balıkçılar ağlarını hamsiyle doldururken İstanbul’da hamsinin kilo fiyatı 89 liraya kadar geriledi.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul tezgahlarında hareketli günler yaşanıyor. Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle kalkmasının ardından havalarında soğumasıyla balık, hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürdü. İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan bir balıkçıda bol miktarda hamsi avlanmasıyla birlikte hamsinin kilo fiyatını 89 liraya düştü. Kampanya yapan balıkçı, 4 kilo hamsi fiyatını ise 300 liradan vermeye başladı. Balık fiyatını uygun gören vatandaşlar ise balıkçıya adeta akın etti.

Ballık bolluğu fiyatlara yansıyor

Balık almaya gelen Makbule Büyükköşger isimli bir vatandaş, "Fiyatlar çok güzel, ben uzaklardan geldik bu fiyata almak için. Hizmet çok güzel. Hem çipura hem hamsi aldım fiyatlar çok uygun" dedi.

Balıkçı Kenan Balcı ise, denizlerde bu sene çok miktarda balık olduğunu ifade ederek, "Her çeşit balık mevcut. 32 çeşit balık var denizlerimizde. Ama hamsi, sardalya, istavrit bu aralar daha fazla. Düştükçe düşüyor fiyatlar. 1 kilo hamsi 89 lira 4 kilo alana 300 lira diye kampanya yaptık. 4 kilo alana 75 liraya geliyor. Halkımıza feda olsun. 1 kilo yerine 5 kilo satıyoruz, 5 kilo yerine 5 ton satıyoruz. Halkımız balık yesin, ucuzluktan herkes faydalansın" diye konuştu.

