Piyasa değeri 15 milyon lira Yakalanınca bardak oldu

Durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada kutular tek tek açıldı. Kutuların içerisinden 150 bin paket kaçak sigara çıktı. Tır sürücüsü emniyetteki sorgusunda A.K., "Kutuların içerisindeki bardak sanıyordum. Sizinle birlikte sigara olduğunu gördüm" dediği öne sürüldü.

Adana'da polis ekiplerinin durdurduğu bir tırın dorsesinden 150 bin paket kaçak sigara çıktı. Piyasaya sürülmek üzere kente getirildiği değerlendirilen sigaraların gümrüklenmiş değerinin 15 milyon TL olduğu belirtildi. Tır sürücüsü emniyetteki sorgusunda, "Kutuların içerisindekini bardak sanıyordum, sizinle gördüm sigara olduğunu" dediği öne sürüldü. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. KOM ekipleri, tır sürücüsü A.K.’nin aracında yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin kullandığı tır teknik ve fiziki takibe alındı. Takip, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi D400 karayolunda son buldu. Polis ekipleri operasyon için uygun anı bekledi ve tırı durdurdu.

Durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada kutular tek tek açıldı. Kutuların içerisinden 150 bin paket kaçak sigara çıktı. Piyasaya sürülmek üzere kente getirildiği değerlendirilen sigaraların gümrüklenmiş değerinin 15 milyon TL olduğu belirtildi. KOM ekipleri, şüpheli A.K.’yi gözaltına aldı.

Tır sürücüsü emniyetteki sorgusunda A.K., "Kutuların içerisindeki bardak sanıyordum. Sizinle birlikte sigara olduğunu gördüm" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

