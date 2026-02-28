  • İSTANBUL
Kültür - Sanat

Toprağın altından tarih çıktı! O ilimizde 1800 yıllık küpler bulundu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Yüksek Hızlı Tren hattı yakınında Bizans dönemine ait olduğu düşünülen iki pişmiş toprak küp ortaya çıkarıldı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yürütülen çalışmalar sırasında dikkat çeken bir tarihi buluntuya ulaşıldı.

 

Yüksek Hızlı Tren hattı güzergâhı yakınında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen iki adet pişmiş toprak küp ortaya çıktı. Camicedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan küpler, emekli Jandarma Astsubay Hakan E. tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. İhbar üzerine Bilecik Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı.

 

Yapılan teknik değerlendirmelerde küplerin yaklaşık bin 800 yıllık olduğu ve Bizans dönemine tarihlendirilebileceği belirtildi. Uzman personel gözetiminde titizlikle yerinden çıkarılan tarihi eserler, Osmaneli ilçesinde bulunan Hagios Georgios (Aya Yorgi) Kilisesi bahçesine taşınarak koruma altına alındı. Taşıma işlemi sırasında zarar oluşmaması için özel ekipman kullanıldı.

 

"İlçemizin tarihine ışık tutuyor"

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Vatandaşlarımızın tarihi eser niteliği taşıyabilecek buluntularla karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermeleri büyük önem taşıyor. Gün yüzüne çıkan bu bin 800 yıllık küpler, geçmişin izlerini bugüne taşıyarak ilçemizin tarihine ışık tutuyor. İlçemiz ve çevresi tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Ortaya çıkan küpler ilçemizin kültürel mirasına yeni bir değer daha kattı" dedi.

