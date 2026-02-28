Samsun’da sağlıkta devrim! Şehir Hastanesi’nde tarihi gün: İlk neşter başarıyla vuruldu

Samsun Şehir Hastanesi’nde ilk ameliyat başarıyla yapıldı.

Canik ilçesinde 28 Kasım 2025 tarihinde kapılarını açan ve bin 458 yatak kapasitesine sahip hastanede, göğüs hastalıkları kliniğinin kasım ayında, göğüs cerrahisi kliniğinin ise 17 Şubat’ta taşınmasıyla ilk aşama tamamlandı. Diğer birimlerde taşınma süreci ise sürüyor.

Hastanede gerçekleştirilen ilk ameliyat, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Mete Adıgüzel ve ekibi tarafından yapıldı. Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Bedia A.’ya akciğer ameliyatı uygulandı.

İlk ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Mete Adıgüzel, "Samsun Şehir Hastanesi’nde ilk ameliyatı gerçekleştirdik. Göğüs cerrahisi alanında uygulandı. Bu ameliyatın ilk ameliyat olması önem arz etmektedir. Hastamızın takibine burada devam edeceğiz. Kendisine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Ameliyat olan hastanın eşi ise hastanedeki ilgi ve alakadan memnun kaldıklarını belirterek, "Eşim sağlığına kavuştu. Tüm ekibe teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.