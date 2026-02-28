Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31
Ekonomi dünyasında yankı uyandıran analize göre, Türkiye'deki kayıt dışı istihdamın önlenmesi 17 milyon emekli için dev bir zam potansiyeli taşıyor. Tarım dışı sektörlerdeki kayıt dışı çalışanların sisteme dahil edilmesi durumunda, 2026 yılında devletin kasasına 1,5 trilyon liralık dev bir vergi ve prim geliri girmesi bekleniyor. Bu devasa kaynağın yaratılması halinde, bütçeye ek yük bindirmeden emekli maaşlarına mevcut zamlara ilaveten yüzde 31 oranında artış yapılabileceği hesaplandı.