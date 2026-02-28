  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31

Ekonomi dünyasında yankı uyandıran analize göre, Türkiye'deki kayıt dışı istihdamın önlenmesi 17 milyon emekli için dev bir zam potansiyeli taşıyor. Tarım dışı sektörlerdeki kayıt dışı çalışanların sisteme dahil edilmesi durumunda, 2026 yılında devletin kasasına 1,5 trilyon liralık dev bir vergi ve prim geliri girmesi bekleniyor. Bu devasa kaynağın yaratılması halinde, bütçeye ek yük bindirmeden emekli maaşlarına mevcut zamlara ilaveten yüzde 31 oranında artış yapılabileceği hesaplandı.

#1
Foto - Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31

Kayıt dışı istihdam ile ilgili ekonomi yönetiminin sıkı mücadelesi devam ediyor. Göstergelerde de görüldüğüne göre yıllara göre kademe kademe kayıt dışı istihdam da azalma var. Buna göre son 35 yılda kayıt dışı istihdam oranı yüzde 24,6’ya geriledi. Tarım dışı sektörlerde ise kayır dışı istihdam 2025’te yüzde 15,9 oldu.

#2
Foto - Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31

Kayıt dışı istihdamda en büyük mağdur kayıt dışı çalışanlar oluyor. Bununla birlikte işverenler arasında da haksız rekabet oluşurken SGK ve devlet hazinesi de mağduriyet yaşıyor. HaberTürk’ten Ahmet Kıvanç, tarım dışı sektörde kayıt dışı istihdamın SGK ve hazineye olan etkisini inceledi. Türkiye’de 24 yıldır asgari ücrete kadar olan kazançlardan vergi alınmıyor. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam edilenlerin tamamının asgari ücretli çalışan olarak kayda alınması durumunda 2026 yılında SGK’nın aylık prim geliri 54,5 milyar lira, yıllık ise 654,3 milyar lira ilave prim geliri olacaktı.

#3
Foto - Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31

Özel sektörde prime esas ortalama ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, kayıt dışı çalışan bir işçinin sisteme dahil edilmesi halinde aylık yaklaşık 28 bin 744 TL vergi ve prim ödenmesi gerekiyor. Bu tutarın içinde işçi ve işverenin sosyal güvenlik ile işsizlik sigortası primleriyle birlikte gelir ve damga vergisi de yer alıyor.

#4
Foto - Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31

Tarım dışı sektörlerdeki tüm kayıt dışı çalışanların ortalama ücret üzerinden kayıt altına alınması durumunda ise devletin elde edeceği toplam vergi ve prim geliri aylık 129,1 milyar TL, yıllık ise 1 trilyon 549,4 milyar TL seviyesine ulaşıyor.

#5
Foto - Hesaplar sil baştan yapıldı, emekli maaşları şahlanacak! Dilden dile dolaşan oran, tamı tamına yüzde 31

Kıvanç, 2026 ‘da SGK’nın 4 trilyon 968 milyar lira emekli aylığı ödeneceğini ifade ederek, gelir-gider açığının 43,7 milyar TL olacağın ifade ederek, şu cümleleri kurdu: “Tarım dışı sektörlerde çalışanların tamamı kayda alınmış olsa SGK’nın kasasından ve bütçeden tek kuruş harcanmadan 2026 yılında emekli aylıklarına mevcut zamlara ilaveten yüzde 31 oranında zam yapılması mümkün olacaktı.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Genç Bakış

SGK'ya prim borcu olan belediyelerin, kulüplerin, şirketlerin malvarlığına el konulup satılıp SGK primleri tahsil edilmesi gerekir.
