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İstanbullulara otobüs ittiren Ekrem'in zevku sefa sürdüğü villaları

Yeniakit Publisher
2024-03-26 18:19:00 - 2024-03-26 18:23:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı beyanında gizlediği, Akit'in yazmasının ardından canlı yayında itiraf ettiği Boğaz'daki ultra lüks villaları görüntülendi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.

Mal beyanında, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında 8 milyon 728 bin 645 lira, 395 bin 737 dolar, 52.01 gram altının bulunduğu ayrıca, 802 bin 584 lira değerinde altın ve mücevherata sahip olduğu belirtilmişti.

Boğaz'daki ultra lüks villaları ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer, Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği ortaya çıkmıştı.

Yapılan usulsüzlük Akit tarafından gündeme getirilince Ekrem İmamoğlu bir televizyon programında mal beyanında yer almayan 3 villanın İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu açıkladı.
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Havadan görüntülendiler

Ekrem İmamoğlu'nun "her şeyim şeffaf" diyerek açıkladığı mal bildirim beyanında yer almayan villalar havadan görüntülendi. Görüntülerde, bir vallanın önüne inşaat malzemelerinin yığıldığı ve işçilerin çalışmaları sürdürdüğü görüldü.

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