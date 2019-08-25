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İstanbullular'a kritik uyarı: 30 gün boyunca kapalı

İstanbul'da Eminönü-Alibeyköy Tramvayı için altyapı taşıması yapılacak. Çalışma nedeniyle Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı yarından itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapalı olacak. Trafik alternatif güzergahlardan aksamadan devam edecek.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:33
İstanbullular'a kritik uyarı: 30 gün boyunca kapalı

Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı’nda da çalışmalar devam ediyor. Çalışma sebebiyle Alibeyköy’de İSKİ ve İGDAŞ tarafından altyapı deplasesi (taşıma) yapılacak. Bu nedenle Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 26.08.2019 Pazartesi gününden itibaren 30 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Bölgede trafik, haritada gösterilen Kıryokuşu Sokak, Nihan Sokak ve Ceylan Sokak üzerinden çift yönlü olarak aksamadan işleyecek. Alibeyköy Atatürk Caddesi’ni transit olarak kullanacak araçların ise, alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanmaları tavsiye ediliyor.

Raylı sistem, deniz ve lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarını şehrin merkezinde entegre edecek olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nın 2020’nin ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Eminönü Meydanı’nda Kabataş-Bağcılar Tramvayı’na entegre olarak başlayacak olan tramvay, Unkapanı, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Eyüp, Silahtarağa gibi tarihi semtlerden geçerek Alibeyköy Cep Otogarı’na ulaşacak. Tramvay tamamlandığında Feshane, Eyüp Devlet Hastanesi, Piyer Loti Tepesi ve Alibeyköy Cep Otogarı ile güzergahtaki 3 ayrı üniversiteye raylı sistemle kesintisiz toplu ulaşım sağlanacak.

Günlük 114 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak 10 kilometrelik 14 istasyonlu tramvay ile Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı arısında yolcuk süresi 35 dakikaya düşecek. Güzergah boyunca tamamen katenersiz (enerji direği) ve havai kablo kullanılmayacak. Tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alacak.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı (T1) Eminönü İstasyonu ve Şehir Hatları Eminönü vapur iskeleleri ile Eminönü İstasyonu’nda, Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı (M2) ile Küçükpazar İstasyonu’nda,Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı ile Ayvansaray İstasyonu’nda, Eyüp-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı (TF2) ile Eyüp-Teleferik İstasyonu’nda, Planlanan Bayrampaşa-Eyüp Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu’nda, Planlanan Kazlıçeşme-Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu’nda, Planlanan Eyüp-Yeşilpınar Teleferik Hattı ile Sakarya Mahallesi İstasyonu’nda, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı (M7) ile Alibeyköy Metro İstasyonu’nda, Seyrantepe-Alibeyköy Metro Hattı ile Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu’nda entegrasyon.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:33
  1. Sakarya
  2. Eminönü - Alibeyköy Tramvay Hattı
  3. Alibeyköy
  4. İSKİ
  5. İGDAŞ
  6. deplase
  7. Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı
  8. Kıryokuşu Sokak
  9. Nihan Sokak
  10. Nihan Sokak ve Ceylan Sokak
  11. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı
  12. alternatif yollar

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