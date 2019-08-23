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İstanbullular pazar günü bu yollara dikkat

İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi’ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yapılacak genel prova nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü ile 30 Ağustos günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:58
İstanbullular pazar günü bu yollara dikkat

İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi’ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yapılacak genel prova nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü ile 30 Ağustos günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.


İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramında Vatan Caddesi’nde yapılacak olan etkinlik için genel prova ve tören nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü (Hava muhalefeti durumunda 27 Ağustos 2019 Salı) ve 30 Ağustos Zafer Bayramında araç trafiğine kapatılacak yollarla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 25 Ağustos 2019 Pazar günü Vatan Caddesi’nde yapılacak genel prova (Hava muhalefeti durumunda 27 Ağustos 2019 Salı) ve 30 Ağustos 2019 Cuma günü yapılacak Tören kutlamalarında araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar verilmiştir. Saat 07.00-14.00 arasında Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönü, D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10.Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri, Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır. Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi ise alternatif güzergah olarak belirlenmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:58
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