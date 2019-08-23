İstanbullular pazar günü bu yollara dikkat İstanbul Valiliği, Vatan Caddesi’ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yapılacak genel prova nedeniyle 25 Ağustos Pazar günü ile 30 Ağustos günü kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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