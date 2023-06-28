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Yaşam İstanbullular dikkat! Valilikten yarın için önemli uyarı
Yaşam

İstanbullular dikkat! Valilikten yarın için önemli uyarı

Yeniakit Publisher
2023-06-28 18:11:00 - 2023-06-28 18:13:19
İstanbullular dikkat! Valilikten yarın için önemli uyarı

İstanbul Valiliği tarafından yarın Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği tarafından yarın Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, 29 Haziran 2023 Perşembe günü Kocaeli, Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeyi ve Anadolu Yakası’nda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yağışlar sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

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