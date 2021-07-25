  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan Kanal İstanbul uyarısı!

Cihat Yaycı Paşa’dan BM’ye flaş çağrı: Acilen tarafsız ve ilkeli olun!

Bilim insanları keşfetti! 28 yeni virüs bulundu

Rize'yi vuran seli fırsata çevirdi! Komünist Orhan Aydın'dan 'pes' dedirten nankörlük

Sözcü yazarı itiraf etti! 'Bizim solcuların anti emperyalistliği ABD fonuna kadar'

CHP muhalif basına el koyacaklarına yemin etmişti! Kılıçdaroğlu'ndan akıl almaz paylaşım

CHP'li İBB'den bir skandal daha! Abdülhamid Han'ın torunundan tepki

Terörist İsrail askerleri katletti! Filistinli çocuk toprağa verildi

Bakan Pakdemirli duyurdu! Çaylıkların arasında yetiştirilecek

"Cenazeleri camiye sokulmasın" diyen Ebubekir Sifil haklı değil mi şimdi? Kokuşmuş zihniyetli Mine'den büyük iğrençlik
Misafir olduğu eve girmeye çalışırken can verdi
Yüzüne kezzap atılmıştı! Evinde ölü bulundu
Umre ziyaretleri yarından itibaren başlıyor!
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu!
Gündem İstanbullular dikkat, uyarı geldi! Pazar günü denize girmek yasaklandı
Gündem

İstanbullular dikkat, uyarı geldi! Pazar günü denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 25 Temmuz Pazar günü denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 00:26:00 - 2021-07-25 00:29:14
İstanbullular dikkat, uyarı geldi! Pazar günü denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 25 Temmuz Pazar günü ilçe sahillerinde gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Şile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede kuzeydoğudan esen 3-5 şiddetinde rüzgar ve 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum gözlendiği belirtildi.

Alınan önlemler ve vatandaşların duyarlı yaklaşımları sayesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporlarıyla 25 Temmuz 2021 Pazar günü erken saatlerden itibaren gün boyunca rüzgar, kuzeydoğudan 3-5 şiddetinde yer yer 6 şiddetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre ve sağanak yağış tahmini bildirilmiştir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 2,5 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporları ve bölgedeki hava/deniz durumunun değerlendirilmesi neticesinde kaymakamlığımızca 25 Temmuz 2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay