İstanbullular dikkat! Taşkın riskine karşı uyarı!

İstanbul'da etkili olan kar ve yağmurla barajlardaki su seviyesinin artması sonrası İSKİ'den taşkın uyarısı geldi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde İstanbul’da gerçekleşen yağışlar sonucunda, şehre su sağlayan barajların doluluk oranlarında artışlar olmuştur.

İstanbul’da bugün itibariyle barajların ortalama doluluk oranı yüzde 85 civarındadır. Ancak bazı barajların eriyen kar ile birlikte tamamen dolması söz konusu olabilecektir.

Hâlihazırda, mevcut doluluk oranları ve yağan kar, birlikte değerlendirildiğinde; Ömerli, Büyükçekmece, Darlık, Pabuçdere, Elmalı ve Alibeyköy barajlarının maksimum seviyeye ulaşması öngörülmektedir. Kazandere ve Istrancalar da ise yüzde 100 seviyesine ulaşılmıştır.

İdaremizce, İstanbul’un tüm dereleri taşkın riskine karşı periyodik olarak temizlenmekte ve akışa engel olabilecek katı atıklar dere yataklarından bertaraf edilmektedir.

İSKİ’nin aldığı bu önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da ilgili dere ve baraj havzalarında yaşanması muhtemel taşkınlara karşı tedbirli olması ve dere yataklarından uzak durması hususu önem arz etmektedir."