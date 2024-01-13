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Gündem İstanbullular dikkat! Taksilerde yeni tarife başladı
Gündem

İstanbullular dikkat! Taksilerde yeni tarife başladı

Yeniakit Publisher
2024-01-13 12:21:00 -
İstanbullular dikkat! Taksilerde yeni tarife başladı

İstanbul'daki ticari taksilerde zamlı tarife gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Bundan sonraki süreçte taksi kullanmak bir gün öcekine göre yüzde 28.09 oranında zamlanmış oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ticari taksilerin taksimetre tarifelerini UKOME toplantısında yüzde 28.09 zamlandırmıştı. Zamma ilişkin taksimetre ayarlamaları tamamlandı ve taksiciler zamlı tarifeyle yolcu taşımaya başladı.

TAKSİ ÇAĞIRMANIN BEDELİ 90 LİRA

Ticari taksiye adım atmanın bedeli 90 liradan başlıyor. Kilometre başına 17.62 lira yazıyor.

YENİ TARİFE NE OLDU?

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, kilometre başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu. Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, kilometre başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu. VIP taksilerde açılış 41,74 lira, kilometre başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu. 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, kilometre başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu. 8+1 taksilerin tarifeleri sarı taksilerle eşitlendi.
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