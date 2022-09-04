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Yerel İstanbullular dikkat! Sağanak yağış geliyor
Yerel

İstanbullular dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yarından itibaren düşeceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 13:21:00 -
İstanbullular dikkat! Sağanak yağış geliyor

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, halen ülkenin doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, batı kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta sonuna kadar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, kuvvetli, doğu içlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 28

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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