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Gündem İstanbullular dikkat! Kâbus başlıyor
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İstanbullular dikkat! Kâbus başlıyor

Ataşehir D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:44:00 -
İstanbullular dikkat! Kâbus başlıyor

Ataşehir D-100 Karayolu Altıntepe Mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin alt geçit çalışması nedeniyle 05 Aralık'tan itibaren trafik akışı Kartal- Kadıköy istikametinde 3 şerit olarak yan yola alındı. 1. etap çalışmasının 30 gün süreceği öğrenilirken, yapılan çalışma nedeniyle oluşan yoğunluk Kartal’dan başladı.

 

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