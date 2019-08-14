0553 313 94 23

İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

Liverpool ile Chelsea arasında Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Süper Kupa finaline saatler kala hazırlıklar devam ederken, güvenlik tedbirleri de üst seviyeye çıkarıldı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:27
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği'nce alınan karar gereği kapatılacağı duyurulan Bomonti Tüneli ve yollar, saat 10.00'dan itibaren stada gidiş yönünde tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı'nda da maç nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılırdı.  Cumhuriyet Anıtı güvenlik gerekçesiyle demir bariyerlerle kapatıldı. Polis, meydana ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokak başlarında güvenlik amacıyla nöbet tuttu. Önlemler kapsamında polis köpekleri de görev alıyor. Karşılaşmanın oynanacağı Beşiktaş Park çevresi ise bariyerlerle kapatıldı. Polis ve güvenlik görevlileri stat çevresinde önlemlerini yoğunlaştırdı. Stada gelen kişiler ve araçlar, tek tek aranırken,  görevli kartları da giriş ve çıkışlarda akredite okuma cihazıyla kontrol ediliyor.  Güvenlik önlemleri çerçevesinde, Beşiktaş Park'a çıkan yollar, saat 13.00'dan itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Önlemler kapsamında kapatılan ve kapatılacak yollar ise şöyle;

Bomonti - Dolmabahçe Tüneli çift taraflı olarak, Dolmabahçe Caddesi Akaretler Kavşağı'ndan stadyuma kadar çift taraflı olarak, Gümüşsuyu Bölgesi'nde İnönü Caddesi'nin Selime Hatun Sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü olarak, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi Taksim Bölgesi'nden geliş, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi Nişantaşı-Maçka Bölgesinden geliş-gidiş, Meclisi Mebusan Caddesi'nde her iki yönlü olarak, Mebusan Yokuşu'nun (Parkiçi Yolu) kesiştiği noktadan, Mimar Sinan Üniversitesi'nin olduğu yerden (Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere Karaköy istikametinden geliş-gidiş, Gümüş Sokak, Kadırgalar Caddesi: Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Kadırgalar Caddesi stadyuma yakın tek şerit,Tünel çıkışı ile Kadırgalar Caddesi'ni birleştiren ara yol. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:27
  1. İstanbul
  2. trafik
  3. yol
  4. süper kupa
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Patoloji’ye dünya standartlarında laboratuvar
    1. Ege Patoloji’ye dünya standartlarında..
    2. Bizler kardeşiz aramıza tabular..
    3. Bitcoin 10 bin 500 doların altına indi
    4. PKK'nın ilk kanlı saldırısı 35 yıldır..
    5. Körfez kurban pazarı temizlendi
    6. AK Parti Milletvekili Ali Şahin'e..
    7. Tekirdağ'da yavru yunus ölüsü kıyıya..
    8. Kendini 'MİT personeli' diye tanıtan..
    9. Yalova'da depo yangını çıktı: Minibüse..
    10. Kırgızistan'da Atambayev'in gözaltına..
    11. Ayhan Salman: "Yaşımız hep 18"
    12. İstanbul'da oynanacak Süper Kupa..
    13. Fındık harmana düştü
    14. Oyuncak kampanyasına büyük ilgi
    15. Kahramanmaraş'ta hemzemin geçitte..
    16. Yaşlanmaya karşı lifli gıdalar tüketin
    17. İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar..
    18. Başkan Öztürk Kirazlı ve Çubuklu..
    19. Rusya'daki nükleer roket patlaması ile..
    20. Şanlıurfa'da otomobil şarampole..
    21. Japonya'da aşırı sıcaklar hayatı..
    22. Alzheimer hastalığından korunma..
    23. El Freni çekilmeyen araç böyle duvara..
    24. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal..
    25. Rus uzmanlar değerlendirdi:
    26. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    27. Arkadaş kavgası ölümle sonuçlandı
    28. Kahraman baba, boğulmakta olan..
    29. Bursaspor Basketbol, Gabriel..
    30. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan