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Gündem İstanbullular dikkat! Bu yollar 2 gün kapalı olacak
Gündem

İstanbullular dikkat! Bu yollar 2 gün kapalı olacak

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 10:30:00 -
İstanbullular dikkat! Bu yollar 2 gün kapalı olacak

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 pazar günü Vatan Caddesi’nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı.

İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar şunlar:

Kapanacak Yollar (Kapama Saati 06.00-14.00)

1- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
2- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
3- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri
4- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
5- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
6- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(VatanCaddesi) girişleri
8- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
9- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
10- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
11- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
12- Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri
13- Adnan Menderes Bulvarı’na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif Yollar

1. Turgut Özal Millet Caddesi
2. Fevzipaşa Caddesi
3. Atatürk Bulvarı
4. Sahil Kennedy Caddesi

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