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İstanbullular 19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı

İstanbul’da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı saat 19.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:03:06 -
İstanbullular 19 Mayıs’ı balkon ve camlara çıkarak kutladı

İstanbul’da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı saat 19.19’da balkon ve camlarında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.


Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için vatandaşları saat 19.19’da balkonlara ve camlara İstiklal Marşı’nı okumaya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine 7’den 70’e her yaştan vatandaş, saat 19.19’da balkon ve camlara çıktı. Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, Türk bayrakları sallayıp hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyarak 19 Mayıs’ı coşkuyla kutladı. Megakentin bazı noktalarında ise vatandaşların dışarıya çıkarak ellerinde bayraklarla coşkuya ortak olduğu görüldü. Kutlamalar drone ile havadan da görüntülendi.

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